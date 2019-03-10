Kocaeli Üniversitesi Personel alım İlanı!

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda Tıp Fakültesine 1 Profesör Öğretim Üyesi alınacağı duyuruldu.Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizde.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan şöyle:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.



Profesör kadrosuna başvuran adaylar; http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1b.pdf

adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet fotoğraf, öğrenim

belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve özgeçmişi ile birlikte,Bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 6 takım dosya sunacaklardır.



AÇIKLAMALAR

1 - Profesör kadroları devamlı statüdedir.

2 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar)

çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler.

3 - Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Adayların http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan formu doldurularak birer örneklerini dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

5 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

6 - Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

7 - Adaylar başvurularını Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No:515 A İzmit/KOCAELİ adresine yapacaklardır.

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