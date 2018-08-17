kocaeli üniversitesi çok sayıda akademik personel alacak

Kocaeli Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detayları şöyle;
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN yayımlanan ilan şöyle;
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik ve Kocaeli Üniversitesi’nin ilgili yönerge hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.
Adaylar http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1b.pdf adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve özgeçmişi ile birlikte,
- Profesör kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 6 takım sunacaklar.
- Doçent kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 4 takım sunacaklar.
- Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doktora diploması özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 4 takım olarak sunacaklar.
- Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler.
- Başvurulan alan ve unvana ilişkin kriterlerin adaylar tarafından http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinden temin edilerek puanlama tablosunun doldurulması ve birer örneklerinin dosyalara eklenmesi gerekmektedir.
Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
|
BİRİMİ
|
BÖLÜMÜ
|
ABD
|
UNVANI
|
DERECE
|
ADET
|
AÇIKLAMA
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Nöroloji
|
Profesör
|
1
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Deri ve Zührevi Hast.
|
Profesör
|
1
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
|
Profesör
|
1
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
|
Doçent
|
3
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
|
Dr. Öğr.
Üyesi
|
5
|
1
|
Medikal Simülasyon Eğitici Eğitimi sertifikalı olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Kalp ve Damar
Cerrahisi
|
Profesör
|
1
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Kalp ve Damar Cer.
|
Dr. Öğr.
Üyesi
|
5
|
1
|
EVAR konusunda tecrübeli olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Göğüs Hastalıkları
|
Doçent
|
2
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Temel Tıp Bilimleri
|
Tıbbi Biyokimya
|
Doçent
|
3
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Göz Hastalıkları
|
Dr. Öğr.
Üyesi
|
5
|
1
|
Uluslararası Oftalmolojik yeterlilik belgeleri olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Tıbbi Patoloji
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Mühendislik Fakültesi
|
İnşaat Mühendisliği
|
Hidrolik
|
Profesör
|
1
|
1
|
Konusunda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
Jeoloji Mühendisliği
|
Maden Yatakları Jeokimya
|
Profesör
|
1
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
Jeofizik Mühendisliği
|
Sismoloji
|
Profesör
|
1
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
BİRİMİ
|
BÖLÜMÜ
|
ABD
|
UNVANI
|
DERECE
|
ADET
|
AÇIKLAMA
|
İkt. ve İdari Bil. Fak.
|
İktisat
|
İktisat Politikası
|
Profesör
|
1
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
İkt. ve İdari Bil. Fak.
|
İktisat
|
İktisat Teorisi
|
Profesör
|
1
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
İkt. ve İdari Bil. Fak.
|
İşletme
|
Üretim Yönetimi ve
Pazarlama
|
Profesör
|
1
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak
|
İkt. ve İdari Bil. Fak.
|
İşletme
|
Yönetim ve
Organizasyon
|
Doçent
|
3
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
İlahiyat Fakültesi
|
Temel İslam Bilimleri
|
Hadis
|
Profesör
|
1
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
İlahiyat Fakültesi
|
Temel İslam Bilimleri
|
Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Kıraatlerde tevatür olgusu alanında çalışma yapmış olmak.
|
Hereke Ömer İsmet Uzunyol
MYO
|
Dış Ticaret
|
Dış Ticaret Prog.
|
Profesör
|
1
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
Güzel Sanatlar Fakültesi
|
Seramik
|
Seramik
|
Doçent
|
3
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
Güzel Sanatlar Fakültesi
|
Resim
|
Resim ASD
|
Doçent
|
3
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
Güzel Sanatlar Fakültesi
|
Taşınabilir Kül. Var.
Kor. On.
|
Taşınabilir Kül. Var.
Kor. On.
|
Doçent
|
3
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Eğitim Bilimleri
|
Eğitim Prog. ve
Öğretim
|
Doçent
|
3
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Bilgisayar ve Öğretim
Tek. Eğit.
|
Bilgisayar ve
Öğretim Tek. Eğit.
|
Doçent
|
3
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Kimya
|
Fizikokimya
|
Doçent
|
3
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|
Mimarlık
|
Bina Bilgisi
|
Doçent
|
3
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|
İç Mimarlık
|
İç Mimarlık
|
Doçent
|
3
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fak.
|
Havacılık Yönetimi
|
Havacılık Yönetimi
|
Doçent
|
3
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Tarih
|
Yeniçağ Tarihi
|
Doçent
|
3
|
1
|
İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.
|
Devlet Konservatuarı
|
Müzik
|
Yaylı Çalgılar ASD
|
Doçent
|
3
|
1
|
İlgili alanda çalışmaları olmak.
|
Gölcük MYO
|
Makine ve Metal Tek.
|
Makine Prog.
|
Dr. Öğr.
Üyesi
|
5
|
1
|
Çarpanlara ayrılabilir yüzeyler ve benzer ilgili alanlarda
çalışmaları olmak.