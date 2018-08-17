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Kocaeli Üniversitesi Çok Sayıda Akademik Personel Alacak

Kocaeli Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detayları şöyle;

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Kocaeli Üniversitesi Çok Sayıda Akademik Personel Alacak

Kocaeli Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detayları şöyle;

17 Ağustos 2018 Cuma 09:04
Kocaeli Üniversitesi Çok Sayıda Akademik Personel Alacak

Kocaeli Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detayları şöyle;

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN yayımlanan ilan şöyle;

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik ve Kocaeli Üniversitesi’nin ilgili yönerge hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Adaylar http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1b.pdf adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve özgeçmişi ile birlikte,

  1. Profesör kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 6 takım sunacaklar.
  2. Doçent kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 4 takım sunacaklar.
  3. Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doktora diploması özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 4 takım olarak sunacaklar.
  4. Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
  5. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler.
  6. Başvurulan alan ve unvana ilişkin kriterlerin adaylar tarafından http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinden temin edilerek puanlama tablosunun doldurulması ve birer örneklerinin dosyalara eklenmesi gerekmektedir.

Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hast.

Profesör

1

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve

Reanimasyon

Profesör

1

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve

Reanimasyon

Doçent

3

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve

Reanimasyon

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Medikal Simülasyon Eğitici Eğitimi sertifikalı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar

Cerrahisi

Profesör

1

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cer.

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

EVAR konusunda tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

2

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

3

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Uluslararası Oftalmolojik yeterlilik belgeleri olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Profesör

1

1

Konusunda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Maden Yatakları Jeokimya

Profesör

1

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeofizik Mühendisliği

Sismoloji

Profesör

1

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

İkt. ve İdari Bil. Fak.

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

İkt. ve İdari Bil. Fak.

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

İkt. ve İdari Bil. Fak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve

Pazarlama

Profesör

1

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak

İkt. ve İdari Bil. Fak.

İşletme

Yönetim ve

Organizasyon

Doçent

3

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Kıraatlerde tevatür olgusu alanında çalışma yapmış olmak.

Hereke Ömer İsmet Uzunyol

MYO

Dış Ticaret

Dış Ticaret Prog.

Profesör

1

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik

Seramik

Doçent

3

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim ASD

Doçent

3

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Taşınabilir Kül. Var.

Kor. On.

Taşınabilir Kül. Var.

Kor. On.

Doçent

3

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Prog. ve

Öğretim

Doçent

3

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim

Tek. Eğit.

Bilgisayar ve

Öğretim Tek. Eğit.

Doçent

3

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Doçent

3

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doçent

3

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık

İç Mimarlık

Doçent

3

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri

Fak.

Havacılık Yönetimi

Havacılık Yönetimi

Doçent

3

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Doçent

3

1

İlgili alanda ulusal ve uluslararası çalışma yapmış olmak.

Devlet Konservatuarı

Müzik

Yaylı Çalgılar ASD

Doçent

3

1

İlgili alanda çalışmaları olmak.

Gölcük MYO

Makine ve Metal Tek.

Makine Prog.

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Çarpanlara ayrılabilir yüzeyler ve benzer ilgili alanlarda

çalışmaları olmak.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.08.2018 11:00
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kocaeli üniversitesi çok sayıda akademik personel alacak
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