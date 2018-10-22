kırklareli üniversitesi akademik personel alacak

Kırklareli Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 1 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda ''Üniversitemiz biriminde açık bulunan ve aşağıda bölümü/anabilim dalı ile unvan ve koşulları belirtilen kadroya 2547 sayılı Kanunun ilgili maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler Üniversitemiz http://pdb.klu.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.'' ifadelerine yer verildi.

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