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Karatay Üniversitesi Personel Alım İlanı!

Karatay Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 4 Öğretim Görevlisi alınacağı açıklandı.Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Karatay Üniversitesi Personel Alım İlanı!

Karatay Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 4 Öğretim Görevlisi alınacağı açıklandı.Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

06 Ağustos 2019 Salı 20:30
Karatay Üniversitesi Personel Alım İlanı!

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI İLANI

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Yüksekokul bünyesine Öğretim Görevlisi alacaktır.

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Müracaatların Başlama Tarihi: 05.08.2019

Son Müracaat Tarihi : 20.08.2019

Ön Değerlendirme : 23.08.2019

Tarihi Sınav Tarihi : 26.08.2019

Değerlendirme Tarihi : 29.08.2019

İstenen Belgeler

1 - Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)

2 - Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde)

3 - Özgeçmiş (CV)

4 - Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)

5 - Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

6 - Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet Belgesi)

7 - Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa))

8 - ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)

9 - Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi

10 - Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için)

11 - Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir onaylı çalışma belgesi. (Özel Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa)

12- Devam eden Yüksek Lisans veya Doktora öğrenimi hakkında öğrenci belgesi. (E-Devlet belğesi kabul edilmektedir.)

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karatay üniversitesi personel alım ilanı
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