Karatay Üniversitesi Personel Alım İlanı!

Karatay Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 4 Öğretim Görevlisi alınacağı açıklandı.Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.