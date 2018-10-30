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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Akademik Personel Alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 15 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Akademik Personel Alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 15 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

30 Ekim 2018 Salı 13:16
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Akademik Personel Alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 15 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

İlanda ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM

DALI/ANASA NAT DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Profesör

1

1

Gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Profesör

1

1

Hidrolik ve su kaynakları alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Bürokrasi ve yönetim psikolojisi konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi

Doçent

2

1

Küreselleşme, sosyal sermaye ve muhafazakarlık konularında

çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

Yenilenebilir enerji ve sosyal refah konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Örgütsel adalet ve yenilikçilik konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu

Yönetimi

Siyaset ve Sosyal

Bilimler

Doktor Öğretim

Üyesi

5

1

Siyaset sosyolojisi, toplumsal cinsiyet konularında çalışmaları

olmak.

Edebiyat Fakültesi

Çin Dili ve Edebiyatı

Çin Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Çin edebiyatı ve tarihi alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Yeniçağ-Çağdaş felsefe alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Mütercim - Tercümanlık

Mütercim Tercümanlık

(Almanca)

Doktor Öğretim

Üyesi

5

1

Almanca çeviri bilim alanında ideoloji konusunda çalışmaları

olmak.

Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Rusçanın söz varlığı ile ilgili çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

Doktor

Öğretim Üyesi

4

1

Rus dilinde leksikoloji alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Kurumlar sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Resim

Resim

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini resim alanında yapmış ve bileşik sanatlar alanında sanatta yeterlik yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler

Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak

Sanatları

Gastronomi ve Mutfak

Sanatları

Doktor Öğretim

Üyesi

5

1

Yönetim psikolojisi ve davranış bilimleri alanında çalışmaları

olmak.

Adayların;

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,
  1. Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,
  1. Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,
  1. 2547 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesine göre doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yayın listesi ve varsa YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.
  1. Doçent kadroları devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.
  1. Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.10.2018 13:54
Anahtar Kelimeler:
karamanoğlu mehmetbey üniversitesi akademik personel alacak
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