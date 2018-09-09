kafkas üniversitesi personel alacak

Kafkas Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilanda 34 Akademik personel alımı yapacağını duyurdu.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır.
A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek ilgili akademik
birimlere başvurmaları gerekmektedir.
- Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.
- Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.
Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.
- İlanımıza 05.09.2018-19.09.2018 tarihleri arasında başvuru yapılacaktır.
|
BİRİMİ
|
ANABİLİM DALI
|
ÜNVANI
|
ADEDİ
|
DER
|
AÇIKLAMA
|
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi
|
Bilgisayar Donanımı
|
Profesör
|
1
|
1
|
Bilgisayar Mühendisliği alanında doçentliğini
almış olmak, Bilgisayar ağları ve kriptoloji
alanında çalışmış olmak
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
Rus Dili ve Edebiyatı
|
Profesör
|
1
|
1
|
İlgili alanda doçentliğini almış olmak, Rus Dili
Bilimi ve Çağdaş grameri üzerinde çalışmış olmak
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
Organik Kimya
|
Doçent
|
1
|
1
|
İlgili alanda doçentliğini almış olmak, dikromat ve halokromat bileşiklerinin
sentezi üzerinde çalışmış olmak
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
|
Doçent
|
1
|
1
|
Çağdaş Türk Lehçeleri alanında doçentliğini almış olmak, Tatar, Başkurt ve Kazak
Türklerinin kültürel değerleri üzerinde çalışmış olmak
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
|
Doçent
|
1
|
1
|
İlgili alanda doçentliğini almış olmak, 1. Dünya Savaşı ve Kars Şehir tarihi
üzerine çalışmış olmak
|
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi
|
Biyomühendislik
|
Doçent
|
1
|
1
|
Biyoloji alanında doçentliğini almış olmak, kolon kanseri, sirtuin proteinleri ve DNA tamir mekanizmaları üzerinde
çalışmış olmak
|
Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi
|
Biyomühendislik
|
Doçent
|
1
|
1
|
Tıbbi biyoloji alanında doçentliğini almış olmak, inflamatuar bağırsak hastalıklarında sitokingen polimortizimleri üzerinde
çalışmış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Üroloji
|
Doçent
|
1
|
1
|
İlgili alanda doçentliğini almış olmak, Parsiyel nefrektomi modelinde hemostatik ajanların
etkinliği ile ilgili çalışma yapmış olmak
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
Moleküler Biyoloji ve Genetik
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
İlgili alanda doktorasını yapmış olmak, bitkilerin insan hücresi genotoksisitesi bitki
genomu üzerinde çalışmış olmak
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
Rus Dili ve Edebiyatı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Klasik Rus Edebiyatı ve Rus Şiirinde Hatıraların Rolü Üzerinde çalışmış olmak
|
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi
|
Biyomühendislik
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
Moleküler ve uygulamalı biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak, monooksigenoz ve alkol dehidrogenoz enzimleri
üzerinde çalışmış olmak
|
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi
|
Biyomühendislik
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olmak, Bacillus
türlerinden ksilanoz enzimleri üzerinde çalışmış olmak
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
Hemşirelik Esasları
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Hemşirelik Esasları
alanında doktora yapmış olmak, Total diz ve kalça protezi ameliyatı geçiren hastalarda mesane eğitimi üzerinde çalışmış olmak
|
Diş Hekimliği Fakültesi
|
Endodonti
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
|
Diş Hekimliği Fakültesi
|
Pedodonti
|
Doktor Öğretim
Üyesi
|
1
|
1
|
İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
|
Sarıkamış Turizm Fakültesi
|
Turizm İşletmeciliği
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
İlgili alanda doktora yapmış olmak, Gastronomi turizmi ve gıda güvenliği alanında
çalışmış olmak
|
Sarıkamış
Turizm Fakültesi
|
Turizm Rehberliği
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği veya Gastoronomi alanında
doktora yapmış olmak,
|
Tıp Fakültesi
|
Anestezi ve Reanimasyon
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
|
Tıp Fakültesi
|
Göz Hastalıkları
|
Doktor Öğretim
Üyesi
|
1
|
2
|
İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
|
Tıp Fakültesi
|
Kadın Hastalıkları ve Doğum
|
Doktor Öğretim
Üyesi
|
1
|
3
|
İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
|
Tıp Fakültesi
|
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
|
Tıp Fakültesi
|
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
|
Tıp Fakültesi
|
Üroloji
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
|
Tıp Fakültesi
|
Acil Tıp
|
Doktor Öğretim
Üyesi
|
2
|
1
|
İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
|
Tıp Fakültesi
|
Göğüs Hastalıkları
|
Doktor Öğretim
Üyesi
|
1
|
1
|
İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
|
Tıp Fakültesi
|
Nöroloji
|
Doktor Öğretim
Üyesi
|
1
|
1
|
İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
|
Tıp Fakültesi
|
Radyoloji
|
Doktor Öğretim
Üyesi
|
1
|
1
|
İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
|
Tıp Fakültesi
|
Tıbbi Mikrobiyoloji
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Tıbbi Mikrobiyolojide uzmanlığını yapmış olmak veya Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Tıp Fakültesinde
doktorasını yapmış olmak.
|
Veteriner Fakültesi
|
Veterinerlik Patolojisi
|
Doktor Öğretim
Üyesi
|
1
|
3
|
İlgili alanda doktora yapmış olmak
|
Veteriner Fakültesi
|
Veterinerlik Fizyolojisi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
Veteriner Fakültesi Lisans Mezunu olmak, ilgili alanda doktora yapmış
olmak
|
Veteriner Fakültesi
|
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
İlgili alanda doktora yapmış olmak
|
Kağızman Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
|
Sağlık Yönetimi
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
İlgili alanda doktora yapmış olmak
|
Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|
Bilgisayar Programcılığı Programı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri anabilim dalında doktora yapmış olmak, mobil
teknolojilerin eğitime entegrasyonu üzerine çalışmış olmak
|
Atatürk Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
|
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
2
|
Organik kimya bilim dalında doktorasını yapmış olmak, potansiyel biyolojik aktifleri heterosiklik mannich bazları sentezi
üzerine çalışmış olmak
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