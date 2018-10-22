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Kafkas Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Kafkas Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yaymladığı ilan ile 17 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

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Kafkas Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Kafkas Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yaymladığı ilan ile 17 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:41
Kafkas Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Kafkas Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yaymladığı ilan ile 17 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir.

  • Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.
  • Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.

- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

DER

AÇIKLAMA

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak, Metafor üzerine çalışmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak, Alman edebiyatında ideoloji konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Parazitoloji

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Biyokimyası

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

Dede Korkut Destanları üzerine çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Tıp Tarihi ve Etik

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

Tıp Tarihi ve Deontoloji

veya Halk Sağlığı alanında doktora yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Doktor Öğretim

Üyesi

1

3

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.10.2018 10:54
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kafkas üniversitesi akademik personel alacak
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