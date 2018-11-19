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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Personel Alacak!

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tarafından yayımlanan ilan ile 1 Öğretim Üyesi alınacağını duyuruldu.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Personel Alacak!

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tarafından yayımlanan ilan ile 1 Öğretim Üyesi alınacağını duyuruldu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 18:57
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Personel Alacak!

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tarafından yayımlanan ilan ile 1 Öğretim Üyesi alınacağını duyuruldu.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden tarafından yayımlanan ilanda " Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuza bir Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır." ifadelerine yer verildi.

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu dilekçenin ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen başvuru yapabilirler. Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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