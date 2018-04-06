İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Atanan Prof. Dr. Saffet Köse Kimdir , Nerelidir?

Cumhurbaşkanlığından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada İzmir Katip Çelebi Üniversitesine Rektör ataması yapıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Saffet Köse'yi atadı."

PROF. DR. SAFFET KÖSE KİMDİR?

1964 Balıkesir ili Kepsut ilçesine bağlı Eyüpbükü Köyünde doğdu.

1982 yılında Balıkesir İmam Hatip Lisesi ve 1986 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede 1988 yılında yüksek lisans ve 1994 yılında doktorasını tamamlayan Köse, 1986-92 yılları arasında TDV İSAM’da çalıştı.

1992 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Köse, 1994’te Mısır’da bulundu. 18 Mart 1996 tarihinde yardımcı doçent unvanına, 1997 yılında ise doçent unvanına geçen Saffet Köse, 27 Mart 2003’te de Profesör oldu.

1999-2002 öğretim yıllarında Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde üç yıl süreli olarak dekan yardımcısı ve öğretim üyesi olarak görev yapan Köse, bu ülkede bulunduğu sırada Bakü Devlet Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakülteleri ile Xazar Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinde lisans ve lisansüstü seviyelerde İslam Hukuku ve Türk Hukuk Tarihi dersleri verdi. Azerbaycan’ın dini, bilimsel ve kültürel hayatına katkıları sebebiyle Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim şurasınca Faxr-ı Ferman’la ödüllendirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi iken 01.04.2013 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dekanlığına atandı. Halen bu görevinin yanı sıra aynı Üniversitede rektör yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Saffet Köse İngilizce ve Arapça bilmektedir.

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