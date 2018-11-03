İzmir Bakırçay Üniversitesi Akademik Kadrolara 9 Öğretim Üyesi Alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile Akademik Kadrolara 9 Öğretim Üyesi alınacağı duyuruldu.

Yayımlanan ilanda "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir. Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını (profesörler için 6 takım; doçentler ve doktor öğretim üyeleri için 4 takım) ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Başvuru için gerekli belgeler:

1- Dilekçe,

2- Özgeçmiş

3- Bilimsel çalışma ve yayınlardan oluşan dosya:

-Profesör başvuruları için 1 adet fiziki dosya, 6 adet CD (PDF formatında)

-Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi başvuruları için 1 adet fiziki dosya, 4 adet CD(PDF formatında)

-Hazırlanan her CD dosyasına yayın listesi çıktısı eklenecektir.

-Profesör kadrosuna yapılan başvurularda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesinin 2.bendi gereği yayınlardan birinin başvuru dosyasında başlıca araştırma eseri olarak belirtilmesi gerekmektedir.

4- Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yabancı dil belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

5- 2 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

NOT:

1 - Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “ASLI GİBİDİR” onayı kurumumuzca yapılabilecektir.

2 - Adaylar, eser listelerini (yayın listesi) yazılı olarak teslim etmek kaydıyla, bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD veya taşıyıcı bellek) verebilirler.

3 - Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

İlan Başvuru Başlangıç Tarihi: 03.11.2018

İlan Son Başvuru Tarihi: 17.11.2018

* Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ilgili fakülte dekanlığına, Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli iletişim adresi:

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü

Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR

Tel: 0 232 493 00 00 Faks: 0 232 844 71 22 e-mail: pdb@bakircay.edu.tr