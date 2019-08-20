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İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 53 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 53 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

20 Ağustos 2019 Salı 20:53
İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 53 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

Yayınlanan ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2018) belirtilen kriterler uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

1- Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde çalıştırılmak üzere olup, yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), özgeçmişleri, başlıca araştırma eserini, yayın listeleri, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 4 takım olarak ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.

3- Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

4- İlan ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin edilebilir.

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