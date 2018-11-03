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İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne 17 Öğretim Üyesi alınacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile 17 Öğretim Üyesi alınacağı ilanen duyuruldu.

İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne 17 Öğretim Üyesi alınacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile 17 Öğretim Üyesi alınacağı ilanen duyuruldu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 19:09
İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne 17 Öğretim Üyesi alınacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile 17 Öğretim Üyesi alınacağı ilanen duyuruldu.

Yayımlanan ilanda " Üniversitemizin eğittin dili Türkçe olan ve bilgileri tabloda belirtilen ön lisans ve lisans programlan için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca tam zamanlı öğretim üyesi istihdamı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öğretim üyesi kadrolarına başvuracakların bir dilekçe ekinde nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf. YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösterir belgeler (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi), öğretim üyeliğine başvuranların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Eksik evraklı başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne eğitim dili Türkçe olan ve bilgileri tabloda belirtilen ön lisans ve lisans programları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlan taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca tam zamanlı öğretim üyesi istihdamı yapılacaktır.

Öğretim üyesi kadrolarına başvuracakların bir dilekçe ekinde nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösterir belgeler (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi), öğretim üyeliğine başvuranların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir,

Başvuruların İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Eksik evraklı başvurular kabul edilmeyecektir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 03.11.2018 19:16
Anahtar Kelimeler:
istanbul rumeli üniversitesi öğretim üyesi alınacak
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