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İstanbul Rumeli Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alıyor!

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 90 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

İstanbul Rumeli Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alıyor!

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 90 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:13
İstanbul Rumeli Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alıyor!

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden yayınlanan ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddelerine göre tam zamanlı Öğretim Üyeleri alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

İstenilen belgeler
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, ünvanı ve adayın iletişim bilgileri; adres, telefon no, e-mail vs. açıkça belirtilecektir.)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
Yök Formatlı Özgeçmiş,
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
Doçentlik Belgesi (onaylı belge)
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi
Yayınları içeren bilimsel dosya (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği için 4 takım. Dosyalar cd, usb ortamında iletilebilir.)
2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,)
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla, T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi "Personel Daire Başkanlığı" Mehmet Balcı Yerleşkesi: Yeni Mah. Mehmet
Silivrili Cad. No: 38 İstanbul / TÜRKİYE adresine yapılacaktır.
Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 19.06.2019
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 4.07.2019

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istanbul rumeli üniversitesi çok sayıda personel alıyor
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