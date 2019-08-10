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İstanbul Medipol Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere çok sayıda personel alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere çok sayıda personel alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:31
İstanbul Medipol Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere çok sayıda personel alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Yayınlanan ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynaklan ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır.
İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir." ifadelerine yer verildi.

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istanbul medipol üniversitesi personel alıyor işte başvuru şartları
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