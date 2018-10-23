İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Personel Alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 9 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanda ''Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat Tasarım ve Mimarlık, Siyasal Bilgiler, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri (Doktor Öğretim Üyesi ) alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 23. Maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.'' ifadelerine yer verildi.