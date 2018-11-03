İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Personel Alacak!

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

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Bilgisayar Mühendisliği ya da Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olması. Aynı alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olması. Doktora Öğrenimini tamamlamış olması. Bilgisayar Mühendisliği kapsamındaki alanlarda, ya da Biyomedikal/Sağlık Teknolojisi konularında bilimsel çalışmaları ve yayınları olması, ulusal / uluslararası projelerde görev alması.