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İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Personel Alacak!

İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile 10 Akademik Personel alımı yapacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Personel Alacak!

İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile 10 Akademik Personel alımı yapacak.

03 Kasım 2018 Cumartesi 18:26
İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Personel Alacak!

İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile 10 Akademik Personel alımı yapacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda '' 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

FAKÜLTE / MYO

BÖLÜM / PROGRAM

ÖĞRETİM

ÜYESİ

ALANI

EK

AÇIKLAMALAR

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

(İngilizce)

Bölümü

2

Bilgisayar Mühendisliği ya da Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olması. Aynı alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olması. Doktora Öğrenimini tamamlamış olması. Bilgisayar Mühendisliği kapsamındaki alanlarda, ya da Biyomedikal/Sağlık Teknolojisi konularında bilimsel çalışmaları ve yayınları olması, ulusal / uluslararası projelerde görev alması.

Doktor

Öğretim Üyesi

iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

İşletme

(İngilizce)

Bölümü

1

Muhasebe ve Finansman veya Finans alanında Doktora Öğrenimini tamamlamış olması. Muhasebe veya Finans bilim alanında bilimsel çalışmaları ve yayınları olması.

Doktor

Öğretim Üyesi

iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

İşletme

(Türkçe)

Bölümü

1

Doktora derecesini "işletme" alanından almış olması, Üretim Yönetimi veya Pazarlama alanlarında bilimsel çalışmaları ve yayınları olması.

Doktor

Öğretim Üyesi

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Matematik-

Bilgisayar

(Türkçe)

Bölümü

1

Doktorasını ve Doçentliğini "Matematiksel Analiz" alanında almış olması ve geometrik fonksiyonlar teorisi alanında çalışmaları bulunması.

Doçent Doktor

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Matematik-

Bilgisayar

(Türkçe)

Bölümü

1

Doçent unvanını Matematiksel Analiz alanında almış; Banach örgüleri, pozitif operatörler ve değişmez alt uzay problem konularında çalışmaları olan Doçent veya Profesör unvanına sahip olması,

Profesör

Doktor

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Bölümü

1

Kanser Moleküler Biyolojisi, Moleküler Biyoloji Teknikleri, Genetik Mühendisliği, Gelişim Biyoteknolojisi ve Transgenik Hayvan Modelleri alanlarında çalışmaları olan Doçent veya Profesör unvanına sahip olması,

Profesör

Doktor

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Bölümü

1

Kanser Biyolojisi, Metastaz, Tümör modelleri ve Regenerasyon bilim alanlarında çalışmaları olması, Ulusal ve uluslararası düzeyde proje yürütmüş ve yürütmekte olan Doçent veya Profesör unvanına sahip olması.

Profesör

Doktor

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Türk Dili ve

Edebiyatı

Bölümü'ne

1

Doçentliğini "Yeni Türk Edebiyatı" alanında almış olması,

Doçent Doktor

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

(İngilizce)

Bölümü

1

Mimarlık lisans mezunu olması. Yüksek lisansını iç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimini Mimarlık alanında tamamlamış olması, Mimari Tasarım, Konut Mekan Tasarımında Esneklik alanlarında bilimsel çalışmaları ve yayınları olması.

Doktor

Öğretim Üyesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/istanbul

Tel : 0212 498 4141

E-mail : ik@iku.edu.tr

Son Güncelleme: 03.11.2018 19:16
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istanbul kültür üniversitesi akademik personel alacak
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