İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Personel Alacak!

İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile 10 Akademik Personel alımı yapacak.
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda '' 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.
Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)
|
FAKÜLTE / MYO
|
BÖLÜM / PROGRAM
|
ÖĞRETİM
ÜYESİ
|
ALANI
|
EK
AÇIKLAMALAR
|
Mühendislik
Fakültesi
|
Bilgisayar
Mühendisliği
(İngilizce)
Bölümü
|
2
|
Bilgisayar Mühendisliği ya da Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olması. Aynı alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olması. Doktora Öğrenimini tamamlamış olması. Bilgisayar Mühendisliği kapsamındaki alanlarda, ya da Biyomedikal/Sağlık Teknolojisi konularında bilimsel çalışmaları ve yayınları olması, ulusal / uluslararası projelerde görev alması.
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
|
İşletme
(İngilizce)
Bölümü
|
1
|
Muhasebe ve Finansman veya Finans alanında Doktora Öğrenimini tamamlamış olması. Muhasebe veya Finans bilim alanında bilimsel çalışmaları ve yayınları olması.
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
|
İşletme
(Türkçe)
Bölümü
|
1
|
Doktora derecesini "işletme" alanından almış olması, Üretim Yönetimi veya Pazarlama alanlarında bilimsel çalışmaları ve yayınları olması.
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
Fen-Edebiyat
Fakültesi
|
Matematik-
Bilgisayar
(Türkçe)
Bölümü
|
1
|
Doktorasını ve Doçentliğini "Matematiksel Analiz" alanında almış olması ve geometrik fonksiyonlar teorisi alanında çalışmaları bulunması.
|
Doçent Doktor
|
Fen-Edebiyat
Fakültesi
|
Matematik-
Bilgisayar
(Türkçe)
Bölümü
|
1
|
Doçent unvanını Matematiksel Analiz alanında almış; Banach örgüleri, pozitif operatörler ve değişmez alt uzay problem konularında çalışmaları olan Doçent veya Profesör unvanına sahip olması,
|
Profesör
Doktor
|
Fen-Edebiyat
Fakültesi
|
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Bölümü
|
1
|
Kanser Moleküler Biyolojisi, Moleküler Biyoloji Teknikleri, Genetik Mühendisliği, Gelişim Biyoteknolojisi ve Transgenik Hayvan Modelleri alanlarında çalışmaları olan Doçent veya Profesör unvanına sahip olması,
|
Profesör
Doktor
|
Fen-Edebiyat
Fakültesi
|
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Bölümü
|
1
|
Kanser Biyolojisi, Metastaz, Tümör modelleri ve Regenerasyon bilim alanlarında çalışmaları olması, Ulusal ve uluslararası düzeyde proje yürütmüş ve yürütmekte olan Doçent veya Profesör unvanına sahip olması.
|
Profesör
Doktor
|
Fen-Edebiyat
Fakültesi
|
Türk Dili ve
Edebiyatı
Bölümü'ne
|
1
|
Doçentliğini "Yeni Türk Edebiyatı" alanında almış olması,
|
Doçent Doktor
|
Mimarlık
Fakültesi
|
Mimarlık
(İngilizce)
Bölümü
|
1
|
Mimarlık lisans mezunu olması. Yüksek lisansını iç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimini Mimarlık alanında tamamlamış olması, Mimari Tasarım, Konut Mekan Tasarımında Esneklik alanlarında bilimsel çalışmaları ve yayınları olması.
|
Doktor
Öğretim Üyesi
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