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İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Alımı Yapacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile 45 Öğretim Görevlisi alım yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında paylaşıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Alımı Yapacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile 45 Öğretim Görevlisi alım yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında paylaşıyoruz.

14 Aralık 2018 Cuma 20:47
İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Alımı Yapacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile 45 Öğretim Görevlisi alım yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında paylaşıyoruz.
 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda " Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

  1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e - mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

  3. Özgeçmiş,

  4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

  5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

  6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

  7. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

  8. ALES Belgesi

  9. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

  10. Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili İngilizce olan programlar için en az 80 puan alması gerekir)

  11. Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

  12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

  13. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E - Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 14.12.2018
SON BAŞVURU TARİHİ : 28.12.2018
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 02.01.2019
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 04.01.2019
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 08.01.2019

* Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

Son Güncelleme: 14.12.2018 23:55
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