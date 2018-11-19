İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Personel Alacak!

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile Öğretim Elemanı Kadrolarına 31 Araştırma Görevlisi alımı yapacağını duyurdu.
Yayımlanan ilanda "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.
Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)
12-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
13-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
14-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ :19.11.2018
SON BAŞVURU TARİHİ :03.12.2018
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ :06.12.2018
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ :11.12.2018
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ :14.12.2018
*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
|ÜNVANI
|İLANIN ÇIKILACAĞI BİRİM
|BÖLÜMÜ
|ANABİLİM DALI
|KADRO SAYISI
|BAŞVURU ŞEKLİ
|SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ
|BAŞVURU YERİ
|İLAN ÖZEL ŞART
|Arş. Gör.
|Fen-Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
|Sosyoloji
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
|Sosyoloji Lisans Diplomasına sahip olmak. Sosyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
|Bilgisayar Mühendisliği
|2
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
|Bilgisayar Lisans Diplomasına sahip olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
|Endüstri Mühendisliği
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
|Endüstri Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip olmak. Endüstri Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Mühendislik Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği
|Yazılım Mühendisliği
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
|Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip olmak. Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Mühendislik Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
|Gıda Mühendisliği
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
|Gıda Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip olmak. Gıda Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Mühendislik Fakültesi
|Elektrik- Elektronik Mühendisliği
|Elektrik- Elektronik Mühendisliği
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
|İnşaat Mühendisliği
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
|İnşaat Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip olmak. İnşaat Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Güzel Sanatlar Fakültesi
|Sanat Yönetimi
|Sanat Yönetimi
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
|Sanat Yönetimi, Görsel Sanatlar v.b. alanlardan birinden Lisans Diplomasına sahip olmak. Sanat Yönetimi, Görsel Sanatlar v.b. alanlarda Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Güzel Sanatlar Fakültesi
|Grafik Tasarımı
|Grafik Tasarımı
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
|Grafik Tasarımı alanında LisansDiplomasına sahip olmak. Grafik Tasarımı alanındaTezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyorolmak.
|Arş. Gör.
|Güzel Sanatlar Fakültesi
|Darama ve Oyunculuk
|Darama ve Oyunculuk
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
|Drama ve Oyunculuk alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. Drama ve Oyunculuk alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Güzel Sanatlar Fakültesi
|Çizgi Film ve Animasyon
|Çizgi Film ve Animasyon
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
|Çizgi Film ve Animasyon alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. Çizgi Film ve Animasyon alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|2
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
|Gazetecilik
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|İletişim Fakülte Dekanlığı
|Gazetecilik alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. Gazetecilik alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|İletişim Fakültesi
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|İletişim Fakülte Dekanlığı
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığıveya Radyo, Televizyon ve Sinema alanlarından birinden Lisans Diplomasına sahipolmak. Televizyon Haberciliği ve Programcılığıveya Radyo, Televizyon ve Sinema alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|İletişim Fakültesi
|Yeni Medya ve İletişim
|Yeni Medya ve İletişim
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|İletişim Fakülte Dekanlığı
|Yeni Medya ve İletişim, Gazetecilik v.b. alanlardan birinden Lisans Diplomasına sahip olmak. Yeni Medya ve İletişim, Gazetecilik v.b. alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Eğitim Fakültesi
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Eğitim Fakültesi Dekanlığı
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Eğitim Fakültesi
|İngilizceÖğretmenliği
|İngilizceÖğretmenliği
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Eğitim Fakültesi Dekanlığı
|İngilizce Öğretmenliği alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. İngilizce Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisansveya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Eğitim Fakültesi
|Okul ÖncesiÖğretmenliği
|Okul ÖncesiÖğretmenliği
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Eğitim Fakültesi Dekanlığı
|Okul Öncesi Öğretmenliği alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Okul Öncesi Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Eğitim Fakültesi
|SınıfÖğretmenliği
|SınıfÖğretmenliği
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Eğitim Fakültesi Dekanlığı
|Sınıf Öğretmenliği alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Sınıf Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Eğitim Fakültesi
|ArapçaÖğretmenliği
|ArapçaÖğretmenliği
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Eğitim Fakültesi Dekanlığı
|Arapça Öğretmenliği alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Arapça Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Eğitim Fakültesi
|Özel EğitimÖğretmenliği
|Özel EğitimÖğretmenliği
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Eğitim Fakültesi Dekanlığı
|Özel Eğitim Öğretmenliği alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Özel Eğitim Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|Çocuk Gelişimi
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Sağlık Bilimleri Fakülte Dekanlığı
|Çocuk Gelişimi alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Çocuk Gelişimi alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
|Beslenme ve Diyetetik
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Sağlık Bilimleri Fakülte Dekanlığı
|Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Beslenme ve Diyetetik alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Odyoloji
|Odyoloji
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Sağlık Bilimleri Fakülte Dekanlığı
|Odyoloji alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Odyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Spor Bilimleri Fakültesi
|Spor Yöneticiliği
|Spor Yöneticiliği
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Spor Bilimleri Fakülte Dekanlığı
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Spor Yöneticiliği alanlarından birinden Lisans Diplomasına sahip olmak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Spor Yöneticiliği alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Yabancı Diller Yüksekokulu
|Mütercim- Tercümanlık (İngilizce)
|Mütercim- Tercümanlık (İngilizce)
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
|Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Yabancı Diller Yüksekokulu
|Mütercim- Tercümanlık (Rusça)
|Mütercim- Tercümanlık (Rusça)
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
|Mütercim-Tercümanlık (Rusça) alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Mütercim- Tercümanlık (Rusça) alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Yabancı Diller Yüksekokulu
|Mütercim- Tercümanlık (Arapça)
|Mütercim- Tercümanlık (Arapça)
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
|Mütercim-Tercümanlık (Arapça) alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Mütercim- Tercümanlık (Arapça) alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
|Arş. Gör.
|Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|1
|Şahsen/Posta
|www.aydin.edu.tr
|Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü
|Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.