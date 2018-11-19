İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Personel Alacak!

ÜNVANI İLANIN ÇIKILACAĞI BİRİM BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO SAYISI BAŞVURU ŞEKLİ SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ BAŞVURU YERİ İLAN ÖZEL ŞART

Arş. Gör. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sosyoloji 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Sosyoloji Lisans Diplomasına sahip olmak. Sosyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği 2 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Bilgisayar Lisans Diplomasına sahip olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Endüstri Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip olmak. Endüstri Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip olmak. Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gıda Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip olmak. Gıda Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Elektrik- Elektronik Mühendisliği 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Mühendislik Fakültesi Dekanlığı İnşaat Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip olmak. İnşaat Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Sanat Yönetimi 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Sanat Yönetimi, Görsel Sanatlar v.b. alanlardan birinden Lisans Diplomasına sahip olmak. Sanat Yönetimi, Görsel Sanatlar v.b. alanlarda Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Grafik Tasarımı alanında LisansDiplomasına sahip olmak. Grafik Tasarımı alanındaTezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyorolmak.

Arş. Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi Darama ve Oyunculuk Darama ve Oyunculuk 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Drama ve Oyunculuk alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. Drama ve Oyunculuk alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Çizgi Film ve Animasyon 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Çizgi Film ve Animasyon alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. Çizgi Film ve Animasyon alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. İletişim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr İletişim Fakülte Dekanlığı Gazetecilik alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. Gazetecilik alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Televizyon Haberciliği ve Programcılığı 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr İletişim Fakülte Dekanlığı Televizyon Haberciliği ve Programcılığıveya Radyo, Televizyon ve Sinema alanlarından birinden Lisans Diplomasına sahipolmak. Televizyon Haberciliği ve Programcılığıveya Radyo, Televizyon ve Sinema alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Yeni Medya ve İletişim 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr İletişim Fakülte Dekanlığı Yeni Medya ve İletişim, Gazetecilik v.b. alanlardan birinden Lisans Diplomasına sahip olmak. Yeni Medya ve İletişim, Gazetecilik v.b. alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Eğitim Fakültesi İngilizceÖğretmenliği İngilizceÖğretmenliği 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı İngilizce Öğretmenliği alanında Lisans Diplomasına sahip olmak. İngilizce Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisansveya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Eğitim Fakültesi Okul ÖncesiÖğretmenliği Okul ÖncesiÖğretmenliği 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı Okul Öncesi Öğretmenliği alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Okul Öncesi Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Eğitim Fakültesi SınıfÖğretmenliği SınıfÖğretmenliği 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı Sınıf Öğretmenliği alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Sınıf Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Eğitim Fakültesi ArapçaÖğretmenliği ArapçaÖğretmenliği 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı Arapça Öğretmenliği alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Arapça Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Eğitim Fakültesi Özel EğitimÖğretmenliği Özel EğitimÖğretmenliği 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı Özel Eğitim Öğretmenliği alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Özel Eğitim Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Sağlık Bilimleri Fakülte Dekanlığı Çocuk Gelişimi alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Çocuk Gelişimi alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Sağlık Bilimleri Fakülte Dekanlığı Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Beslenme ve Diyetetik alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Sağlık Bilimleri Fakülte Dekanlığı Odyoloji alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Odyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Spor Bilimleri Fakülte Dekanlığı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Spor Yöneticiliği alanlarından birinden Lisans Diplomasına sahip olmak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Spor Yöneticiliği alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim- Tercümanlık (Rusça) Mütercim- Tercümanlık (Rusça) 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Mütercim-Tercümanlık (Rusça) alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Mütercim- Tercümanlık (Rusça) alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arş. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim- Tercümanlık (Arapça) Mütercim- Tercümanlık (Arapça) 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Mütercim-Tercümanlık (Arapça) alanında Lisans Diplomasına sahip olmak Mütercim- Tercümanlık (Arapça) alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.