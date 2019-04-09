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İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alım İlanı!

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan ilana göre 10 Öğretim Üyesi alınacağı duyuruldu.Başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizde yer almakta.

İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alım İlanı!

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan ilana göre 10 Öğretim Üyesi alınacağı duyuruldu.Başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizde yer almakta.

09 Nisan 2019 Salı 23:08
İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alım İlanı!

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan ilana göre 10 Öğretim Üyesi alınacağı duyuruldu.Başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizde yer almakta.
 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtileli birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1- Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir,

2- Doçent kadroları daimi statüde olup, Doçent kadrosuna başvuracak adayların, Özgeçmişlerim, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 5 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 6 takım dosya ile birlikte dilekçelerini Üniversitemiz Genel Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlanın içeren 5 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 6 takım dosya ile birlikte dilekçelerini Üniversitemiz Genel Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir,

4-Adaylar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 25. maddeleri İle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullan sağlamaları gerekmektedir,

5-Başvuru ve ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemiz https://www.gibtu.net adresinden ulaşılabilir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 09.04.2019 23:42
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islam bilim teknoloji üniversitesi personel alım ilanı
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