İnönü Üniversitesi Çok Sayıda Akademik Personel Alacak!

Adıyaman İnönü Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 61 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;
dpb.gov.tr üzerinden yayımlanan ilanda ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.
İlan başvurular 18 Ekim 2018 tarihinde başlayıp 01 Kasım 2018 tarihinde sona erecek.
Söz konusu adaylar İnönü Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra aşağıda yer alan yönergeleri takip etmelidir.
Profesör : Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.
Doçent : Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.
Doktor Öğretim Üyesi : Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR ŞÖYLE;
-
Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
-
Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.
-
Tıp Fakültesi kadrolarına başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.
-
Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi. noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır.(Ayrıca öğrenim belgelerinin E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.)
|
BİRİMİ
|
BÖLÜMÜ
|
ANABİLİM DALI
|
UNVANI
|
DER.
|
AD.
|
AÇIKLAMA
|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|
KLİNİK BİLİMLER
|
DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
3
|
1
|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|
KLİNİK BİLİMLER
|
PEDODONTİ
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|
KLİNİK BİLİMLER
|
PERİODONTOLOJİ
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
ECZACILIK FAKÜLTESİ
|
TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ
|
FARMOSOTİK MİKROBİYOLOJİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
ECZACILIK FAKÜLTESİ
|
ECZACILIK TEKNOLOJİSİ
|
FARMOSOTİK BİYOTEKNOLOJİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
|
EĞİTİM BİLİMLERİ
|
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
|
DOÇENT
|
1
|
2
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
|
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
|
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
|
TEMEL EĞİTİM
|
SINIF EĞİTİMİ
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
3
|
1
|
Sınıf Eğitimi alanında çalışmaları olmak.
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
|
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
|
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Osmanlı dönemi eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
|
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
|
MATEMATİK EĞİTİMİ
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Matematik öğretimi üzerine çalışmaları olmak.
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
|
EĞİTİM BİLİMLERİ
|
EĞİTİM YÖNETİMİ
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
|
EĞİTİM BİLİMLERİ
|
EĞİTİM YÖNETİMİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
MATEMATİK
|
GEOMETRİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Almost kompleks kontakt metrik manifoldlarla ilgili çalışmaları olmak.
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
FİZİK
|
YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
FELSEFE
|
TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
|
ESKİ TÜRK EDEBİYATI
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
KİMYA
|
ANALİTİK KİMYA
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
FİZİK
|
KATIHAL FİZİĞİ
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
BİYOLOJİ
|
BOTANİK
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
SOSYOLOJİ
|
UYGULAMALI SOSYOLOJİ
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Alevilik üzerine çalışmaları olmak.
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
FELSEFE
|
FELSEFE TARİHİ
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Çağdaş Felsefe alanında çalışmaları olmak.
|
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
|
MÜZİK
|
MÜZİK TEKNOLOJİLERİ
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
5
|
1
|
Etkileşimli Ses Enstalasyonu ve Elektronik Müzik alanlarında çalışmaları olmak.
|
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
|
RESİM
|
RESİM
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
|
MÜZİK BİLİLMLERİ
|
MÜZİKOLOJİ
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Etnomüzkoloji ve Dinsel Müzik Etnolojisi alanlarında çalışmaları olmak.
|
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
|
HEMŞİRELİK
|
HEMŞİRELİK ESASLARI
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olup, belgelendirmek kaydıyla Hemşirelik Anabilim Dalı altında Hemşirelik Esasları ağırlıklı doktora programından mezun olmak.
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
İKTİSAT
|
İKTİSAT TARİHİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
|
YÖNETİM BİLİMLERİ
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Kariyer Yönetimi konusunda çalışmaları olmak.
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
|
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Ortadoğuda modern devletlerin ortaya çıkışı üzerine çalışmaları olmak.
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
İŞLETME
|
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
MALİYE
|
MALİ İKTİSAT
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
İKTİSAT
|
İKTİSADİ GELİŞTİRME- ULUSLARARASI İKTİSAT
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
İŞLETME
|
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
|
YÖNETİM BİLİMLERİ
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
|
KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Yerel Siyasal aktörler ve kent kimliği üzerine çalışmaları olmak.
|
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
|
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
|
DİN EĞİTİMİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
|
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
|
KURAN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Tecvid üzerine çalışmalrı olmak.
|
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
|
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
|
DİN FELSEFESİ
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
|
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
|
TEFSİR
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Kuran Tarihi üzerine çalışmaları olmak.
|
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
|
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
|
HALKLA İLİŞKİLER
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Siyasal iletişim alanında çalışmaları olmak.
|
MALATYA OSB
|
MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ
|
KAYNAK TEKNOLOJİSİ
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Talaşlı üretim ve plazma transfer ark kaynak yöntemi ile ilgili çalışmaları olmak.
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
|
BİYOMEDİKAL
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Hidrojenlerin ilaç salım davranışlarının yapay zeka ile modellenmesi üzerine
çalışmarı olmak.
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
|
TERMODİNAMİK
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
İklimlendirme Sistemleri ve yayıcılarla ilgili çalışmaları olmak.
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
|
DONANIM
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Çoklu parametre optimizasyonu üzerine çalışmaları olmak.
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
|
GIDA BİLİMLERİ
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
|
YAPI
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
BESLENME VE DİYETETİK
|
BESLENME VE DİYETETİK
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
TIP FAKÜLTESİ
|
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
|
GÖZ HASTALIKLARI
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
TIP FAKÜLTESİ
|
TEMEL TIP BİLİMLERİ
|
NÜKLEER TIP
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
TIP FAKÜLTESİ
|
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Çocuk Nefrolojisi yandal uzmanı olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
TEMEL TIP BİLİMLERİ
|
ANATOMİ
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
TIP FAKÜLTESİ
|
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
|
PATOLOJİ
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Uterin Neoplaziler alanıda çalışmaları olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
|
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
3
|
1
|
TIP FAKÜLTESİ
|
TEMEL TIP BİLİMLERİ
|
TIBBİ BİYOKİMYA
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Doktorasını tıbbi biyokimya alanında yapmış olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|
DERMATOLOJİ
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
TIP FAKÜLTESİ
|
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|
NÖROLOJİ
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
TIP FAKÜLTESİ
|
TEMEL TIP BİLİMLERİ
|
TIBBİ BİYOLOJİ
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
TIP FAKÜLTESİ
|
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|
ACİL TIP
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
TIP FAKÜLTESİ
|
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
|
GENEL CERRAHİ
|
DOÇENT
|
1
|
2
|
Karaciğer nakli konusunda çalışmaları olmak.
|
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
|
YABANCI DİLLER
|
YABANCI DİLLER
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Fars Dili ve Edebiyatı doktoralı olmak.