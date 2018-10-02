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Iğdır Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayınlandı

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden Iğdır Üniversitesi'ne 19 Akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu.

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Iğdır Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayınlandı

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden Iğdır Üniversitesi'ne 19 Akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu.

02 Ekim 2018 Salı 08:19
Iğdır Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayınlandı

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden Iğdır Üniversitesi'ne 19 Akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Iğdır Üniversitesi öğretim elemanı kadrolarına başvuru, görev süresi uzatımı ve performans değerlendirme kriterlerine göre asgari şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

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