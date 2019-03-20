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Iğdır Üniversitesi Personel Alım İlanı!

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan ilanda Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacağı duyuruldu.Başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizde.

Iğdır Üniversitesi Personel Alım İlanı!

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan ilanda Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacağı duyuruldu.Başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizde.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:33
Iğdır Üniversitesi Personel Alım İlanı!

Iğdır Üniversitesi  Rektörlüğünden yayımlanan ilanda Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacağı duyuruldu.Başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizde.

İşte Başvuru Şartarı ve Detayları:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin’ ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.03.2019 15:32
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