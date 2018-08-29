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Iğdır Üniversitesi Personel Alacak!..

Iğdır Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

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Iğdır Üniversitesi Personel Alacak!..

Iğdır Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 02:33
Iğdır Üniversitesi Personel Alacak!..

Iğdır Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilan;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

Unvan

Der

Fakülte

Bölüm

Anabilimdalı

Doç.

1

Iğdır Ziraat

Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

Entomoloji ABD

Dr.Öğr.Üyesi

5

Iğdır Sağlık

Hizmetleri MYO

Sağlık Bakım Hizmetleri

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