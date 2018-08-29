Iğdır Üniversitesi Personel Alacak!..

Iğdır Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilan;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

Unvan Der Fakülte Bölüm Anabilimdalı Doç. 1 Iğdır Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 5 Iğdır Sağlık Hizmetleri MYO Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Evde Hasta Bakımı PR. Acil Tıp uzmanı olmak.

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