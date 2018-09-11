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İbrahim Çeçen Üniversitesi Personel Alım İlanı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 10 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

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İbrahim Çeçen Üniversitesi Personel Alım İlanı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 10 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

11 Eylül 2018 Salı 01:32
İbrahim Çeçen Üniversitesi Personel Alım İlanı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 10 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN yapılan personel alım duyurusu şöyle;

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (PROFESÖR, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Atanma ve Değerlendirme Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili tüm bilgilere https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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Son Güncelleme: 11.09.2018 02:56
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