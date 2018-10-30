Hitit Üniversitesi 21 Akademik Personel Alacak

Çorum Hitit Üniversitesi yayımladığı ilan ile 21 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda ''Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca aşağıda belirtilen sayıda “Öğretim Üyesi” alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibariyle 15 (on beş) gün ile sınırlıdır.'' ifadelerine yer verildi.

Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 26. maddesi ve yine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7100 sayılı Kanunla değiştirilen 4. ve 5. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla: PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların; Başvuru dilekçe ekinde; (www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe doldurularak yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.) Özgeçmiş, Yayın Listesi, 2 (iki) adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı sureti, Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile), Adli Sicil Kaydı, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosya ve CD ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların; Başvuru dilekçe ekinde; (www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

Özgeçmiş,

Yayın Listesi

2 (iki) adet fotoğraf,

Nüfus cüzdanı sureti,

Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile),

Adli Sicil Kaydı,

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi,

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi, Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) adet dosya ve CD ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler. Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Çevre Yolu Bulvarı No:10 19030 ÇORUM

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;

Başvuru dilekçesi ekinde; ( www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

Özgeçmiş,

Yayın Listesi

2 (iki) adet fotoğraf,

Nüfus cüzdanı sureti,

Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile),

Adli Sicil Kaydı,

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi,

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi, Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) adet dosya ve CD ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler. -Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. -Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir. -Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. -Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora / tıpta uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya Resmi Kurumlar tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak. ***NOT: Başvuran adayların atanmaya hak kazanması durumunda, tüm belgelerin asıllarını ibraz etmeleri gerekmekte olup, evrakların asıllarının teslim edilmemesi halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. S.NO UNVAN DER. ADET BİRİM BÖLÜM ABD/ASD/PROG. AÇIKLAMA 1 Prof. 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetim ve Pazarlama Pazarlama Bilim alanında doçent unvanı almış olmak, Marka Yönetimi, Nöropazarlama, Tüketici Davranışları ve İhracat Pazarlaması konularında çalışmalar yapmış olmak. 2 Prof. 1 1 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Felsefesi Din Felsefesi alanında doçent unvanı almış olmak, kötülük problemi ve ölümsüzlük konularında çalışmalar yapmış olmak. 3 Doç. 1 1 Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Botanik Biyoloji alanında doçent unvanı almış olmak, iç su fitoplanktonu, fitobentozu ve su kalitesi üzerine çalışmalar yapmış olmak. 4 Doç. 1 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Genel Cerrahi alanında doçent unvanı almış olmak ve Pilonidal sinüs cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak. 5 Doç. 1 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanı almış olmak ve kavikula kırıklarının cerrahi tedavisi konusunda çalışmalar yapmış olmak. 6 Doç. 1 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Göğüs Hastalıkları alanında doçent unvanı almış olmak ve Kalp Cerrahisinin akciğer komplikasyonları konusunda çalışmalar yapmış olmak.