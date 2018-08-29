Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alacak!..

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 21 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Son başvuru tarihi ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.
1)Profesörlüğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, özgeçmiş, puanlama tablosu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, doçentlik başarı belgesi, başlıca eseri belirtilen dilekçesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 5 (beş) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.
2-)Doçentliğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi (doçentlik sözlü sınavına girip girmediği belirtilecek), özgeçmişini, yabancı dil belgesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, doçentlik başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.
- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar:
- Başvuracakları anabilim dalını ve ilan niteliğini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan suretlerini, 2 adet fotoğraflarını, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, puanlama tablosu, yabancı dil belgesi, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora veya uzmanlık belgelerini kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.
- Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
- Doçent unvanı almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Profesörler ise Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramayacaktır.
- Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
- Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.
- Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
- Doktora Öğretim Üyesi kadrolarında %20 kota uygulaması yapılmayacaktır.
Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada meydana gelebilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı;
|
BİRİMİ / BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI
|
UNVANI
|
DRC.
|
ADET
|
NİTELİKLERİ
|
ANTAKYA MESLEK YÜKSEKOKULU
|
BİLGİSYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
|
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
4
|
1
|
Veri madenciliği alanında çalışma yapmış olmak
|
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
|
YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
5
|
1
|
Büyükşehir yönetimleri üzerine doktora yapmış
olmak
|
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU
|
REKREASYON BÖLÜMÜ
|
REKREASYON
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
3
|
1
|
Milli sporcularda başarısızlık korkusu üzerine
çalışmış olmak
|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
|
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Maksillofasiyal travmalarda görüntüleme, tanı ve
tedavi konularında çalışmış olmak
|
ORTODONTİ
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
3
|
1
|
Ortodontik tedavide biyokimyasal parametreler
konusunda çalışmış olmak
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
|
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
|
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
5
|
1
|
Karşılaştırmalı dilbilimi konusunda çalışmış olmak
|
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
|
ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
4
|
1
|
Özel eğitim alanında doktora yapmış olmak
|
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
KİMYA BÖLÜMÜ
|
ANORGANİK KİMYA
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Koordinasyon kimyası ve katalizörler alanında
çalışmış olmak
|
HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
|
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
|
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
4
|
1
|
Diyabetik hastalarda egsersiz davranışı üzerine
çalışmış olmak
|
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
|
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
|
HALKLA İLİŞKİLER
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
3
|
1
|
Teknoloji kabul modeli üzerine çalışmış olmak
|
TIP FAKÜLTESİ
|
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
|
GÖZ HASTALIKLARI
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
1
|
1
|
Pediatrik oftalmoloji konusunda çalışmış olmak
|
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
|
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
1
|
1
|
Occult hepatit konusunda çalışmış olmak
|
İÇ HASTALIKLARI
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Lenfomalarda görüntüleme yöntemleri, tümör belirteçleri konusunda çalışmış olmak
|
KARDİYOLOJİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Akut koroner sendromu ile ilgili çalışmaları olmak
|
NÜKLEER TIP
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Nükleer kardiyoloji alanında çalışmaları olmak
|
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE
OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
|
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
|
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
3
|
1
|
Marka stratejileri konusunda çalışmış olmak
|
VETERİNER FAKÜLTESİ
|
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
|
VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
İneklerde endometriyal sitoloji çalışmış olmak
|
VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Antioksidanlar ve invitro organ kasılması üzerine
çalışmış olmak
|
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
|
VETERİNERLİK PATOLOJİSİ
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
2
|
1
|
Kedi ve köpeklerde böbrek hastalıkları patolojisi
çalışmış olmak
|
VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
|
VETERİNERLİK ANATOMİSİ
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Dolaşım sistemi konusunda çalışmış olmak
|
ZİRAAT FAKÜLTESİ
|
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
|
HAYVAN YETİŞTİRME
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve kuluçka
konusunda çalışmış olmak
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