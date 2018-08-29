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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alacak!..

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 21 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alacak!..

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 21 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

29 Ağustos 2018 Çarşamba 03:04
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alacak!..

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 21 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

1)Profesörlüğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, özgeçmiş, puanlama tablosu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, doçentlik başarı belgesi, başlıca eseri belirtilen dilekçesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 5 (beş) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

2-)Doçentliğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi (doçentlik sözlü sınavına girip girmediği belirtilecek), özgeçmişini, yabancı dil belgesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, doçentlik başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

  1. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar:
  1. Başvuracakları anabilim dalını ve ilan niteliğini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan suretlerini, 2 adet fotoğraflarını, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, puanlama tablosu, yabancı dil belgesi, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora veya uzmanlık belgelerini kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
  1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.
  1. Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
  2. Doçent unvanı almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Profesörler ise Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramayacaktır.
  3. Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
  4. Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.
  5. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
  6. Doktora Öğretim Üyesi kadrolarında %20 kota uygulaması yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada meydana gelebilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı;

BİRİMİ / BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

ADET

NİTELİKLERİ

ANTAKYA MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİSYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

4

1

Veri madenciliği alanında çalışma yapmış olmak

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

1

Büyükşehir yönetimleri üzerine doktora yapmış

olmak

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

YÜKSEKOKULU

REKREASYON BÖLÜMÜ

REKREASYON

DR. ÖĞR. ÜYESİ

3

1

Milli sporcularda başarısızlık korkusu üzerine

çalışmış olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

PROFESÖR

1

1

Maksillofasiyal travmalarda görüntüleme, tanı ve

tedavi konularında çalışmış olmak

ORTODONTİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

3

1

Ortodontik tedavide biyokimyasal parametreler

konusunda çalışmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

1

Karşılaştırmalı dilbilimi konusunda çalışmış olmak

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

4

1

Özel eğitim alanında doktora yapmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ

ANORGANİK KİMYA

PROFESÖR

1

1

Koordinasyon kimyası ve katalizörler alanında

çalışmış olmak

HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

4

1

Diyabetik hastalarda egsersiz davranışı üzerine

çalışmış olmak

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ

HALKLA İLİŞKİLER

DR. ÖĞR. ÜYESİ

3

1

Teknoloji kabul modeli üzerine çalışmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

GÖZ HASTALIKLARI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Pediatrik oftalmoloji konusunda çalışmış olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Occult hepatit konusunda çalışmış olmak

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Lenfomalarda görüntüleme yöntemleri, tümör belirteçleri konusunda çalışmış olmak

KARDİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Akut koroner sendromu ile ilgili çalışmaları olmak

NÜKLEER TIP

PROFESÖR

1

1

Nükleer kardiyoloji alanında çalışmaları olmak

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE

OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

3

1

Marka stratejileri konusunda çalışmış olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

İneklerde endometriyal sitoloji çalışmış olmak

VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Antioksidanlar ve invitro organ kasılması üzerine

çalışmış olmak

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ

VETERİNERLİK PATOLOJİSİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

2

1

Kedi ve köpeklerde böbrek hastalıkları patolojisi

çalışmış olmak

VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER

BÖLÜMÜ

VETERİNERLİK ANATOMİSİ

PROFESÖR

1

1

Dolaşım sistemi konusunda çalışmış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

HAYVAN YETİŞTİRME

PROFESÖR

1

1

Kanatlı    hayvan    yetiştiriciliği    ve     kuluçka

konusunda çalışmış olmak

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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hatay mustafa kemal üniversitesi personel alacak
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