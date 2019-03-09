Gedik Üniversitesine Personel alınacak!

İstanbul Gedik Üniversitesinden yayınlanan ilanda "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır." İfadeleri kullanıldı.

FAKÜLTE BÖLÜM KADRO ADEDİ NİTELİK Hukuk Fakültesi Hukuk Prof. Dr 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Doktorası veya Doçentliğinin İdare Hukuku- İdari Yargı konularında olması. Kamu Personel Yönetimi Anayasalar ile ilgili çalışmaları olmak. Kamu Özel Girişimci Ortaklıkları Hukuku ve Teşvikler hakkında çalışmaları olmak Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olup uzmanlığını Acil Tıp alanında yapmış olmak

Adayların;

1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)



2. 2 Adet Fotoğraf



3. Nüfus Cüzdan Sureti



4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesörler için 6 takım, Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım) Profesör adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (09.03.2019-23.03.2019) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.



5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa) Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.



Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 23/03/2019) İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır. Başvuru yapacak adayların Web sitesinde belirtilen ilan detaylarını ve başvuru koşullarını incelemesi gerekmektedir