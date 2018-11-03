Gedik Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak!

İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Yayımlanan ilanda ''Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu'na 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.'' ifadelerine yer verildi.

Yukarıda belirtilen bölümlere 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların;