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Gazi Üniversitesi Akademik Personel Alacak!

Gazi Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 50 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Gazi Üniversitesi Akademik Personel Alacak!

Gazi Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 50 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

23 Kasım 2018 Cuma 17:38
Gazi Üniversitesi Akademik Personel Alacak!

Gazi Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 50 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Yayımlanan ilanda "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihleri 23 Kasım 2018 tarihinde başladı. 7 Aralık 2018 tarihinde sona erecek.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

Başvuru yapmadan önce ilanın detaylarını incelemenizi tavsiye ederiz.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Son Güncelleme: 23.11.2018 19:25
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