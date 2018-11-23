Gazi Üniversitesi Akademik Personel Alacak!

Gazi Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 50 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.