Fırat Üniversitesi Personel Alım İlanı!

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden yayınlanan ilanda 20 Öğretim Üyesi alınacağı açıklandı.Başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizde bulabilirsiniz.
İşte Başvuru Şartları ve detayları:
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü sınava girmemiş adayların; Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.
2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan "Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan "Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
4 - Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan "Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
5 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
NOT: 1- Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.
|
ÜNVANI
|
PROFESÖR
|
DOÇENT
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
AÇIKLAMALAR
|
BİRİMİ
|
ANABİLİM DALI
|
DRC. ADET
|
DRC. ADET
|
DRC. ADET
|
Sivrice Meslek Yüksekokulu
|
Laborant ve Veteriner Sağlık Pr.
|
1-1
|
Veteriner Hastalık ve Klinik Bilimleri alnında doçent olmak.
|
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi MYO
|
Kimya Teknolojisi Pr.
|
1-1
|
Kimya alanında doçent olmak. 1,3 Dioksalan ve Benzofuran Metakrilat polimerleri konusunda çalışmaları bulunmak.
|
Tıp Fakültesi
|
İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)
|
1-1
|
Gastroenteroloji alanında doçent olmak. Endosonografi konusunda deneyimli olmak.
|
Üroloji
|
1-2
|
Üroloji alanında doçent olmak. Laparoskopik ürolojik cerrahiler konusunda deneyimli olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
İngiliz Dili Eğitimi
|
1-1
|
Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce) alanında doçent olmak.
|
Sınıf Eğitimi
|
1-1
|
Temel Eğitim (Sosyal Bilgiler Eğitimi) alanında doçent olmak. Hikaye tabanlı öğretim konusunda çalışmaları bulunmak.
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
Beslenme
|
1-1
|
Antioksidanlar ve metabolik sendrom konusunda çalışmaları bulunmak.
|
Hemşirelik
|
1-1
|
Farmakoloji ve Toksikoloji alanında doçent olmak.
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler
|
1-1
|
Sosyal Politika alanında doçent olmak.
|
Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme
|
1-1
|
Makro İktisat alanında doçent olmak. İktisadi büyüme konusunda çalışmaları bulunmak.
|
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|
İngiliz Dili ve Edebiyatı
|
1-1
|
Dünya Dilleri ve Edebiyatları bilim alanında doçent olmak. Psikanalitik edebiyat eleştirisi alanında çalışmaları bulunmak.
|
Prehistorya
|
1-1
|
Arkeoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak
|
Sivil Havacılık Yüksekokulu
|
Uçak-Gövde Motor
|
1-1
|
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında doçent olmak. Eyleyiciler için grafen esaslı elektrot konusunda çalışmaları bulunmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
Ulaştırma
|
1-1
|
İnşaat Mühendisliği alanında doçent olmak. Karayolu esnek üst yapısı konusunda çalışmaları bulunmak.
|
Ölçme
|
2-1
|
Harita veya Geomatik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
|
1-1
|
Sağlık Bilimleri veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak. Hemşirelik anabilim dalında doktora yapmış olmak.
|
İç Hastalıkları Hemşireliği
|
2-1
|
Sağlık Bilimleri veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak. İç Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak.
|
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|
Anestezi Pr.
|
3-1
|
Eczacılık lisans mezunu olmak ve Farmasotik Kimya alanında doktora yapmış olmak.
|
Sivrice Meslek Yüksekokulu
|
Laborant ve Veteriner Sağlık Pr.
|
3-1
|
Veterinerlik Cerrahisi anabilim dalında doktora yapmış olmak. Artroskopik cerrahi konusunda çalışmaları bulunmak.
|
TOPLAM
|
6
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8
|
6
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