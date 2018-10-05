Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayımlandı!

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Edebiyat Fakültesinde profesör, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi kadrolarında görevlendirilecek olan ve ilanda belirtilen şartları taşıyan adayların 5 – 19 Ekim 2018 tarihleri arasında Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilan şöyle;

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23. ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.





Adayların 05.10.2018 - 19.10.2018 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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