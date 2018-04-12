ESOGÜ Rektörlüğüne Kemal Şenocak Atandı (Kemal Şenocak Kimdir?)

Son dakika haberi: Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Kemal Şenocak'ın atandığı yapılan son dakika açıklamasında.

YÖK Genel Kurulu yaptığı açıklamada, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırı olayını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Gerçekleşen olağanüstü toplantı sonrasında, önceki gün rektörlük görevinden istifa eden Prof. Dr. Hasan Gönen'in istifası kabul edildi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından, ESOGÜ Rektörlüğüne, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı.

Yükseköğretim Kurulu yetkilileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü görevine özellikle bir hukukçu öğretim üyesini vekaleten atadıklarını belirtti.

İnönü Ünversitesi hukuk fakültesi'nin dekanı olan ticaret hukukçusu genç profesör. Aynı zamanda Bilkent ve Ankara Üniversitelerinde ticaret hukuku, sigorta, kıymetli evrak dersleri vermektedir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA