Eskişehir Anadolu Üniversitesi Akademik Personel Kadrolarına 52 Öğretim Üyesi Alıyor

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile Akademik Personel Kadrolarına 52 Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda; ''Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör. Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütlerini (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre profesör adaylarının 14. maddede vazıh bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının 9. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı ve doktor öğretim üyesi adaylarının 6. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ESKİŞEHİR" adresine şahsen vermeleri gerekmektedir.

Adaylar, şartlan uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir. İlan hakkındaki gerekli bilgilere, Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://www.anadolu.edu.tr internet adresimizin "Duyurular" bölümünden ulaşılabilirğr.Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Hangi bölümlere alım yapıldığını görmek için ilana tıklayınız