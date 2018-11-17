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Esenyurt Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayımlandı

Esenyurt Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile 8 Öğretim Üyesi alınacağı duyuruldu.

Esenyurt Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayımlandı

Esenyurt Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile 8 Öğretim Üyesi alınacağı duyuruldu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 20:01
Esenyurt Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayımlandı

İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile 8 Öğretim Üyesi alınacağı  duyuruldu.

Yayımlanan ilanda " Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

1 - Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile Rektörlüğe,

2 - Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile Rektörlüğe,

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmişleri, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü yapmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.trweb adresinden ulaşılabilir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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