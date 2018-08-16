Erzurum Üniversitesi Akademik Personel Alacak!

Erzurum Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 2 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detayların yer aldığı ilan şöyle;

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’u ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan “Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru ve Görev Süresi Uzatımı Koşullarına” göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru ve Görev Süresi Uzatımı Koşulları” uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi başvurularında "Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru ve Görev Süresi Uzatımı Koşulları” uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak (Bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise başka bir yabancı dilde) ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak. Tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yürütülen bölümlerde en az 80 veya eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

- Müracaat eden adayların "Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru ve Görev Süresi Uzatımı Koşullarında belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir. - Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar. - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. - Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak. - Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak. 9 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (16/08/2018 - 30/08/2018) olup süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

BİRİM LİSTESİ BİRİMİ ANABİLİM DALI K. Unvanı DERECE ADET ÖZEL ŞART Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Doçent 1 1 Doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında yapmış ve sonofotokatalitik arıtım yöntemi kinetiği ve biyomalzemelerin korozyonu konularında çalışmalar yapmış olmak. Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Klasik Türk Edebiyatında edebi türler ve bülbülnameler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

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