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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yeni bir ilan yayınlandı. İlana göre Üniversite bünyesinde daimi görevlendirmek üzere 69 Öğretim Elemanı alımı yapılacak.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yeni bir ilan yayınlandı. İlana göre Üniversite bünyesinde daimi görevlendirmek üzere 69 Öğretim Elemanı alımı yapılacak.

05 Ekim 2019 Cumartesi 20:06
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan.gov.tr internet web sayfası üzerinden alım ilanı yayınladı. İlana göre Binali Yıldırım Üniversitesi 15 Ekim 2019 tarihine kadar toplamda 63 öğrenim görevlisi alımı yapılacak. 

Yapılan resmi açıklama şöyle;

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alımı yapılacaktır. Ayrıca, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacaktır.

Başvuru bilgileri ile sınav tarihlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.ebyu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Not-1: 2547 Sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Not-2: İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

NOT: Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Uygulama Esaslarında Yer Alan Performans Değerlendirme Sitemindeki Puanlama Tablosu Kullanılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete ’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

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