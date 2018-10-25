erzincan binali yıldırım üniversitesi akademik personel alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yayımladığı ilan ile 25 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda; ''Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

PROFESÖR KADROLARI (Daimi Statü) BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru Dilekçesi ve 4 Adet Fotoğraf (Üniversitenin Personel Dairesi Başkalığı İnternet Sayfası Dilekçe Örnekleri Kısmından Temin Edilebilir)

Not: Aşağıdaki belgelerden oluşan 6 (altı) takım dosya hazırlanarak Erzincan Binali Yıldırım Personel Dairesi Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.

Özgeçmiş

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

Doçentlik Belgesi

Başlıca Araştırma Eserleri ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlar

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru Dilekçesi ve 4 Adet Fotoğraf (Personel Dairesi Başkalığı İnternet Sayfası Dilekçe Örnekleri Kısmından Temin Edilebilir)

Not: Aşağıdaki belgelerden oluşan 4 (dört) takım dosya hazırlanarak ilgili birime başvurulması gerekmektedir.

Özgeçmiş

LisansBelgesi

Yüksek LisansBelgesi

Doktora veya UzmanlıkBelgesi

Başlıca Araştırma Eserleri ile Bilimsel Çalışma veYayınlar

Nüfus CüzdanıFotokopisi

Son Başvuru Tarihi: 10 Kasım 2018