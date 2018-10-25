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Ege Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Ege Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 44 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

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Ege Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Ege Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 44 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

25 Ekim 2018 Perşembe 08:48
Ege Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Ege Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 44 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda ''Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrosuna başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserinin belirtilmesi), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığından gönderim kutusu temin edebilirler)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

(*) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 09.11.2018

Hangi bölümlere alım yapılacağını görmek için ilana tıklayınız

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.10.2018 12:36
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