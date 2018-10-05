Düzce Üniversitesi Personel Alım İlanı!

Düzce Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 33 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.
Düzce Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;
Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Gerekli bilgi ve belgeler için: www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir.
Başvuru Tarihleri: 05.10.2018 - 19.10.2018 tarihleri arası.
|
BİRİM
|
BÖLÜM
|
ANABİLİM DALI/ PROGRAM
|
UNVAN
|
DERECE
|
ADET
|
NİTELİK
|
Eğitim Fakültesi
|
Matematik ve Fen Bilimleri
|
Fen Bilgisi Eğitimi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
4
|
1
|
Kimya Öğretmenliği bölümü mezunu ve akran zorbalığı konusunda çalışmış olmak.
|
Yabancı Diller Eğitimi
|
İngiliz Dili Eğitimi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
İngilizce Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doktora yapmış ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında çalışmış olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Kimya
|
Organik Kimya
|
Doçent
|
2
|
1
|
Otookside yağ asitlerinin graftkopolimerizasyonu konularında çalışmış olmak.
|
Matematik
|
Cebir ve Sayılar Teorisi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Cebirsel topoloji ve çizge kuramı konularında çalışmış olmak.
|
Topoloji
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
4
|
1
|
Metrik uzaylarda tamlık ve kompaktlıkkavramları konularında çalışmış olmak.
|
İşletme Fakültesi
|
İşletme
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
2
|
1
|
Entelektüel sermaye ve bankacılık alanlarında çalışmış olmak.
|
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
4
|
1
|
Ülkelerin ekonomik büyümesi, küresel ekonomi ve ekonometrik modelleme konularında çalışmış olmak.
|
Yönetim Bilişim Sistemleri
|
Doçent
|
1
|
1
|
Nicel karar alma yöntemleri alanında doçent unvanı almış ve nicel karar analizi konularında çalışmış olmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
Bilgisayar Mühendisliği
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
2
|
1
|
Sanal yerel alan ağları konusunda çalışmış olmak.
|
Elektrik Elektronik Mühendisliği
|
Doçent
|
1
|
1
|
Elektromanyetik fırlatıcılar ve doğrusal olmayan kontrol sistemleri konularında çalışmış olmak.
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
DC magnetron püskürtme yöntemi konusunda çalışmış olmak.
|
Makine Mühendisliği
|
Makine Mühendisliği
|
Profesör
|
1
|
1
|
Çelik yüzey özelliklerinin galvanizleme davranışına etkisi konusunda çalışmış olmak.
|
Orman Fakültesi
|
Orman Endüstrisi Mühendisliği
|
Orman Endüstrisi Makineleri ve İşletme
|
Profesör
|
1
|
1
|
Toplam bakım yönetiminin orman ürünleri işletmesinde uygulanması konusunda çalışmış olmak.
|
Spor Bilimleri Fakültesi
|
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
2
|
1
|
Liderlik ve doğa sporları konularında çalışmış olmak.
|
Antrenörlük Eğitimi
|
Spor Sağlık Bilimleri
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
3
|
1
|
Sporcu beslenmesi ve ergojenik yardım konularında çalışmış olmak.
|
Teknoloji Fakültesi
|
Bilgisayar Mühendisliği
|
Bilgisayar Bilimleri
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış, kablosuz algılayıcı ağlar konularında çalışmış olmak.
|
Elektrik Elektronik Mühendisliği
|
Devreler ve Sistemler
|
Doçent
|
2
|
1
|
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve güç sistemlerinde gerilim kararlılığı konusuda çalışmış olmak.
|
Elektrik Makineleri
|
Doçent
|
2
|
1
|
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve düşük gerilim iyileştirme yeteneği konusunda çalışmış olmak.
|
Elektronik
|
Doçent
|
2
|
1
|
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve akıllı yönetim sistemlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmış olmak.
|
Elektronik
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Elektronik alanında doktora yapmış ve dalga klavuzları konusunda çalışmış olmak.
|
İnşaat Mühendisliği
|
Geoteknik
|
Doçent
|
3
|
1
|
İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve zemin dinamiği ve sıvılaşma konularında çalışmış olmak.
|
Yapı Malzemesi
|
Doçent
|
1
|
1
|
İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve mekanik alanında çalışmış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
3
|
1
|
Diyabetes mellitusun kemikler üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak.
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Epilepsi ve serebral palsi ile kemik densitesikonusunda çalışmış olmak.
|
İç Hastalıkları
|
Doçent
|
2
|
1
|
Hematoloji yan dal uzmanı olmak, multiplmiyelom konusunda çalışmış olmak.
|
Radyoloji
|
Doçent
|
2
|
1
|
Akciğer fibrozisi, hava kistleri ve aksesuar bronşlar konularında çalışmış olmak.
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Diyabet hastalarında nöromuskuler bloğun kaldırılması konusunda çalışmış olmak.
|
Genel Cerrahi
|
Doçent
|
2
|
1
|
Karaciğer ve böbrek nakli konusunda eğitime ve deneyime sahip olmak.
|
Kadın Hastalıkları ve Doğum
|
Doçent
|
2
|
1
|
Tüp bebek sertifikasına sahip olmak,adenomyozisli hastalarda laparoskopikhisterektomi konularında çalışmış olmak.
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
2
|
1
|
Menapozal ve perimenopozal hastalarda adneksiyol kitlelerde malignite riski konusunda çalışmış olmak.
|
Kalp ve Damar Cerrahisi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
İzole koroner arter by-pass operasyonları sonrası atrial fibülasyon alanında çalışmış olmak.
|
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
|
Uluslararası İlişkiler
|
Uluslararası İlişkiler
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Türk dış politikası, Ortadoğu ve terörizm konularında çalışmış olmak.
|
Akçakoca Meslek Yüksekokulu
|
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri
|
Turizm ve Otel İşletmeciliği
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Hizmet işletmelerinde marka konumlandırma stratejileri konusunda çalışmış olmak.