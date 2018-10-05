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Düzce Üniversitesi Personel Alım İlanı!

Düzce Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 33 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

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Düzce Üniversitesi Personel Alım İlanı!

Düzce Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 33 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

05 Ekim 2018 Cuma 18:17
Düzce Üniversitesi Personel Alım İlanı!

Düzce Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 33 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Düzce Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgeler için: www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir.

Başvuru Tarihleri: 05.10.2018 - 19.10.2018 tarihleri arası.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

NİTELİK

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri

Fen Bilgisi Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Kimya Öğretmenliği bölümü mezunu ve akran zorbalığı konusunda çalışmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İngilizce Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doktora yapmış ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Doçent

2

1

Otookside yağ asitlerinin graftkopolimerizasyonu konularında çalışmış olmak.

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Cebirsel topoloji ve çizge kuramı konularında çalışmış olmak.

Topoloji

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Metrik uzaylarda tamlık ve kompaktlıkkavramları konularında çalışmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Entelektüel sermaye ve bankacılık alanlarında çalışmış olmak.

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Ülkelerin ekonomik büyümesi, küresel ekonomi ve ekonometrik modelleme konularında çalışmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

1

1

Nicel karar alma yöntemleri alanında doçent unvanı almış ve nicel karar analizi konularında çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Sanal yerel alan ağları konusunda çalışmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

Elektromanyetik fırlatıcılar ve doğrusal olmayan kontrol sistemleri konularında çalışmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

DC magnetron püskürtme yöntemi konusunda çalışmış olmak.

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Profesör

1

1

Çelik yüzey özelliklerinin galvanizleme davranışına etkisi konusunda çalışmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Endüstrisi Makineleri ve İşletme

Profesör

1

1

Toplam bakım yönetiminin orman ürünleri işletmesinde uygulanması konusunda çalışmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Liderlik ve doğa sporları konularında çalışmış olmak.

Antrenörlük Eğitimi

Spor Sağlık Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Sporcu beslenmesi ve ergojenik yardım konularında çalışmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış, kablosuz algılayıcı ağlar konularında çalışmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

Doçent

2

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve güç sistemlerinde gerilim kararlılığı konusuda çalışmış olmak.

Elektrik Makineleri

Doçent

2

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve düşük gerilim iyileştirme yeteneği konusunda çalışmış olmak.

Elektronik

Doçent

2

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve akıllı yönetim sistemlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmış olmak.

Elektronik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Elektronik alanında doktora yapmış ve dalga klavuzları konusunda çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Doçent

3

1

İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve zemin dinamiği ve sıvılaşma konularında çalışmış olmak.

Yapı Malzemesi

Doçent

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve mekanik alanında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Diyabetes mellitusun kemikler üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Epilepsi ve serebral palsi ile kemik densitesikonusunda çalışmış olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

Hematoloji yan dal uzmanı olmak, multiplmiyelom konusunda çalışmış olmak.

Radyoloji

Doçent

2

1

Akciğer fibrozisi, hava kistleri ve aksesuar bronşlar konularında çalışmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Diyabet hastalarında nöromuskuler bloğun kaldırılması konusunda çalışmış olmak.

Genel Cerrahi

Doçent

2

1

Karaciğer ve böbrek nakli konusunda eğitime ve deneyime sahip olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

2

1

Tüp bebek sertifikasına sahip olmak,adenomyozisli hastalarda laparoskopikhisterektomi konularında çalışmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Menapozal ve perimenopozal hastalarda adneksiyol kitlelerde malignite riski konusunda çalışmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İzole koroner arter by-pass operasyonları sonrası atrial fibülasyon alanında çalışmış olmak.

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Türk dış politikası, Ortadoğu ve terörizm konularında çalışmış olmak.

Akçakoca Meslek Yüksekokulu

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Hizmet işletmelerinde marka konumlandırma stratejileri konusunda çalışmış olmak.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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düzce üniversitesi personel alım ilanı
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