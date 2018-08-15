bursa teknik üniversitesi akademik personel alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Devlet Personel Baaşkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 15 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyelerinin başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar, onbeşinci (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. İlan olunur.
Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20 lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU
|
BİRİMİ: MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
Sıra No
|
Bölüm
|
Anabilim Dalı
|
Unvanı
|
Derece
|
Adet
|
Açıklama
|
1
|
Çevre Mühendisliği
|
Çevre Bilimleri
|
Profesör
|
1
|
1
|
Lisans, doktora ve doçentlik derecelerini Çevre Mühendisliği Bölümünden almış olmak. Biyoremediyasyon, fitoremediyasyon konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.
|
2
|
Matematik
|
Matematik
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Lisans ve lisansüstü derecelerini Matematik Bölümünden almış olmak. Standart olmayan sayısal yaklaşımlar konularında çalışmaları olmak.
|
3
|
İnşaat Mühendisliği
|
Ulaştırma
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
4
|
1
|
Lisans derecesini İnşaat Mühendisliği bölümünden, lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Bilim Dalından almış olmak. Yol ve asfalt malzemeler konusunda çalışmaları olmak.
|
4
|
Mekatronik Mühendisliği
|
Mekanik Sistemleri
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Lisans ve lisansüstü derecelerini Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden almış olmak. Robotik, mekatronik, kontrol otomasyon, malzeme, haberleşme veya filtre tasarımı konularında çalışmaları olmak.
|
5
|
Bilgisayar Mühendisliği
|
Bilgisayar Yazılımı
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
4
|
1
|
Lisans derecesini Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden almış olmak. Haberleşme sistemleri, makine öğrenmesi, veri madenciliği konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.
|
BİRİMİ : İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
6
|
İşletme
|
Muhasebe ve Finans
|
Doçent
|
1
|
1
|
Yüksek lisans eğitimini İşletme Yönetimi, Doktora derecesini Finans ve Bankacılık alanından almış olmak. Doçentlik ünvanını “Finans” bilim alanından almış olmak. Finansman ve risk yönetimi konularında çalışmaları olmak
|
7
|
İşletme
|
Yönetim ve Organizasyon
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İşletme alanından almış olmak. Liderlik, insan kaynakları yönetimi ve girişimcilik alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.
|
8
|
Psikoloji
|
Sosyal Psikoloji
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Lisans eğitimini Psikoloji bölümünde, lisansüstü derecelerini Adli Psikolojisi ve/veya Sosyal Hizmetler alanında almış olmak. Hükümlü bireyler, denetimli serbestlik ve madde bağımlılığı konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.
|
9
|
Uluslararası İlişkiler
|
Uluslararası İlişkiler
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Lisans ve Lisansüstü derecelerini Uluslararası İlişkiler alanından almış olmak. Uluslararası ilişkilerin ekonomik ve ticari boyutları konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.
|
BİRİMİ : ORMAN FAKÜLTESİ
|
10
|
Orman Endüstrisi Mühendisliği
|
Orman Endüstri Mühendisliği
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
2
|
1
|
Lisans derecesini Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümünden almış olmak. Nanoselüloz malzemeler konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.
|
11
|
Orman Mühendisliği
|
Orman Botaniği
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
3
|
1
|
Lisans derecesini Orman Mühendisliği Bölümünden, Lisansüstü derecelerini Orman Mühendisliği Anabilim dalından almış olmak. Orman botaniği ve odun dışı ürünler konularında çalışmaları olmak.
|
12
|
Peyzaj Mimarlığı
|
Peyzaj Planlama
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Lisans ve doktora derecelerini Peyzaj Mimarlığı Bölümünden almış olmak. Peyzaj Planlama alanında çalışmış olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.
|
BİRİMİ : MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
|
13
|
Şehir ve Bölge Planlama
|
Şehircilik
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
2
|
1
|
Lisans ve doktora derecelerini Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden almış olmak. Kent içi konut hareketliliği konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliğinde olmak.
|
14
|
Şehir ve Bölge Planlama
|
Bölge Planlama
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
4
|
1
|
Lisans ve doktora derecelerini Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden almış olmak. Kentsel afetler, sigorta ve bölge planlamaları konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliğinde olmak.
|
15
|
Mimarlık
|
Bina Bilgisi
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Lisans derecesini Mimarlık Bölümünden almış olmak. Doktora derecesini Bina Bilgisi Ana Bilim Dalından almış olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliğinde olmak.
Not: Profesör ve doçent kadrosuna atanacaklar daimi statüde çalıştırılacaktır.