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Bursa Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Devlet Personel Baaşkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 15 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

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Bursa Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Devlet Personel Baaşkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 15 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:56
Bursa Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Devlet Personel Baaşkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 15 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyelerinin başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar, onbeşinci (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. İlan olunur.

Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20 lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

BİRİMİ: MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sıra No

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

1

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Profesör

1

1

Lisans, doktora ve doçentlik derecelerini Çevre Mühendisliği Bölümünden almış olmak. Biyoremediyasyon, fitoremediyasyon konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

2

Matematik

Matematik

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Matematik Bölümünden almış olmak. Standart olmayan sayısal yaklaşımlar konularında çalışmaları olmak.

3

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Lisans derecesini İnşaat Mühendisliği bölümünden, lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Bilim Dalından almış olmak. Yol ve asfalt malzemeler konusunda çalışmaları olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği

Mekanik Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden almış olmak. Robotik, mekatronik, kontrol otomasyon, malzeme, haberleşme veya filtre tasarımı konularında çalışmaları olmak.

5

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Lisans derecesini Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden almış olmak. Haberleşme sistemleri, makine öğrenmesi, veri madenciliği konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

BİRİMİ : İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

6

İşletme

Muhasebe ve Finans

Doçent

1

1

Yüksek lisans eğitimini İşletme Yönetimi, Doktora derecesini Finans ve Bankacılık alanından almış olmak. Doçentlik ünvanını “Finans” bilim alanından almış olmak. Finansman ve risk yönetimi konularında çalışmaları olmak

7

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İşletme alanından almış olmak. Liderlik, insan kaynakları yönetimi ve girişimcilik alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

8

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Lisans eğitimini Psikoloji bölümünde, lisansüstü derecelerini Adli Psikolojisi ve/veya Sosyal Hizmetler alanında almış olmak. Hükümlü bireyler, denetimli serbestlik ve madde bağımlılığı konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

9

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerini Uluslararası İlişkiler alanından almış olmak. Uluslararası ilişkilerin ekonomik ve ticari boyutları konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

BİRİMİ : ORMAN FAKÜLTESİ

10

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Lisans derecesini Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümünden almış olmak. Nanoselüloz malzemeler konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

11

Orman Mühendisliği

Orman Botaniği

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Lisans derecesini Orman Mühendisliği Bölümünden, Lisansüstü derecelerini Orman Mühendisliği Anabilim dalından almış olmak. Orman botaniği ve odun dışı ürünler konularında çalışmaları olmak.

12

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Planlama

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Lisans ve doktora derecelerini Peyzaj Mimarlığı Bölümünden almış olmak. Peyzaj Planlama alanında çalışmış olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

BİRİMİ : MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

13

Şehir ve Bölge Planlama

Şehircilik

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Lisans ve doktora derecelerini Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden almış olmak. Kent içi konut hareketliliği konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliğinde olmak.

14

Şehir ve Bölge Planlama

Bölge Planlama

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Lisans ve doktora derecelerini Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden almış olmak. Kentsel afetler, sigorta ve bölge planlamaları konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliğinde olmak.

15

Mimarlık

Bina Bilgisi

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Lisans derecesini Mimarlık Bölümünden almış olmak. Doktora derecesini Bina Bilgisi Ana Bilim Dalından almış olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliğinde olmak.

Not: Profesör ve doçent kadrosuna atanacaklar daimi statüde çalıştırılacaktır.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.08.2018 10:12
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bursa teknik üniversitesi akademik personel alacak
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