bursa teknik üniversitesi akademik personel alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Devlet Personel Baaşkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 15 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyelerinin başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar, onbeşinci (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. İlan olunur.

Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20 lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU