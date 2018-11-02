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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden (dpb.gov.tr) 5 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden (dpb.gov.tr) 5 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

02 Kasım 2018 Cuma 10:32
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden (dpb.gov.tr) 5 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda ''Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Profesör kadroları için, başvurdukları  anabilim  dalını  belirten  dilekçelerine özgeçmiş ve yayın listesi Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden   6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime;

İlana müracaat edecek adayların ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

Dr.Öğr. Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

  • Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atamalar YDS -60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen muadili sınavların puanından muaftır.

  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir

  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

  • Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

  • Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitenin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.11.2018 10:53
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