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Bozok Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak!..

Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 24 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detaylar şöyle;

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Bozok Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak!..

Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 24 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detaylar şöyle;

10 Eylül 2018 Pazartesi 01:00
Bozok Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak!..

Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 24 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detaylar şöyle;

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilan şöyle;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

İLETİŞİM FAK.

Doktor Öğretim Üyesi

Radyo-Televizyon

5

1

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

Sinema

5

1

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktora yapmış olup, Bilim Kurgu

Sineması alanında çalışması bulunmak.

İLAHİYAT FAK.

Doktor Öğretim Üyesi

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

3

1

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında doktora yapmış olmak.

TIP FAK.

Doçent

Kardiyoloji

1

1

Kronik total oklüzyon hastalarında ve koroner anjiyoplasti sonrası restenoz üzerine

hematolojik parametrelerin etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

Göğüs Cerrahisi

1

1

Endobronşial volüm küçültücü tedavi yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.

Doçent

Patoloji

1

1

Gastrointestinal stromal tümörlerde ve meme kanserinde immünohistokimyasal olarak proliferatif belirteçlerin prognastik önemi ile ilgili çalışmaları olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

Adli Tıp

3

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Göğüs Hastalıkları

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

İç Hastalıkları

1

1

Yandal uzmanlığını Onkoloji, Hematoloji veya Romatoloji alanlarından birinde yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

İç Hastalıkları

1

1

Yandal uzmanlığını Gastroentereloji veya İmmünoloji üzerine yapmış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

Radyasyon Onkolojisi

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Radyoloji

5

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

Tıbbi Genetik

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Göğüs Cerrahisi

3

1

Metastatik Akciğer Kanserleri ile ilgili çalışması olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Patoloji

2

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

Plastik, Estetik ve

Rekonstrüktif Cerrahi

2

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Biyofizik

5

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

VETERİNER FAK.

Doktor Öğretim Üyesi

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

3

1

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Hekimlik Tarihi ve Deontoloji alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Veterinerlik Histoloji- Embriyoloji

4

1

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Histoloji-Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak.

SARIKAYA FİZ. VE REH. Y. O.

Doktor Öğretim Üyesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

5

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

5

1

Anatomi alanında doktora yapmış olmak.

Başvuru Adresi:Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birimlere başvuru yapılacaktır.

*3 (Üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Müracaat tarihleri: 10/09/2018-25/09/2018 Salı günü saat 17.00 kadar,

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Akademik PersonelBozok Üniversitesi
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