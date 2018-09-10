Bozok Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak!..

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktora yapmış olmak.

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktora yapmış olup, Bilim Kurgu

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında doktora yapmış olmak.

Doçent

Patoloji

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