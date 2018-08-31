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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detaylar şöyle;

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detaylar şöyle;

31 Ağustos 2018 Cuma 01:13
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detaylar şöyle;

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilgili birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

ADE T

AÇIKLAMA

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Termodinamik

Profesör

1

1

Isı pompasının konutsal ısıtma ve gıda alanında uygulamaları ile iki fazlı akış

problemleri konularında çalışmaları olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Genel Biyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi          bitkilerin          invitro          kültür protokollerinin     geliştirilmesi,       sekonder

metabolitlerinin ve biyolojik aktivitelerinin tespiti üzerine çalışmaları olmak

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Doçent

1

1

Tarımsal          Biyoteknoloji                           alanında Doçentliğini   almış   olmak,   Tahıllar   ve

baklagillerde moleküler çalışmaları olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Doçent

1

1

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahında Doçentliğini      almış    olmak.    Tıbbi     ve

aromatik bitkiler yetiştiriciliği ile capsaicin konusunda çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Eskiçağ Tarihi

Dr.Öğr. Üyesi

5

1

İmparatorAugustus dönemi Roma devlet ve eyalet yönetimi ve küçük asya eyaleti

konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Harita Mühendisliği

Dr.Öğr. Üyesi

4

1

Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olup, heyelan duyarlılık haritaları üretimi alanında çalışmalar

yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Dr.Öğr. Üyesi

5

1

Beyin tümörleri ve epilepsi, mikrovasküler anastomoz ve fiber diseksiyon konularında çalışmaları olmak. Parkinson, epilepsi ve diğer hareket hastalıkları konusunda cerrahi

deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji

Dr.Öğr. Üyesi

4

1

Polikistik över sendromu, prostat kanseri ve antioksidan enzim kodlayan genler ile ilgili

çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Dr.Öğr. Üyesi

4

1

Diyaliz hastalarında atrial elektromekanik ileti zamanı ve idyopatik soğuk aglütinin

hastalığı hakkında çalışmaları olmak

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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bolu abant izzet baysal üniversitesi personel alacak
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