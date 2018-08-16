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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve detaylar;

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve detaylar;

16 Ağustos 2018 Perşembe 07:59
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve detaylar;

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilgili birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

AD ET

AÇIKLAMA

Fen-Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Dili

Profesör

1

1

Yeni     Türk     Dili     Edebiyatı    alanında

doçentliğini almış olmak.

Mühendislik-Mimarlık

Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör

1

1

Malzeme bilimi, yüzey mühendisliği ve

triboloji konularında çalışmaları olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk Sanatları

Profesör

1

1

Geleneksel Anadolu dokumaları, keçe sanatları, iğneli dokumalar konularında

teorik ve uygulamalı çalışmaları olmak.

Bolu Sağlık Yüksekokulu

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Konsültasyon        liyezon         psikiyatrisi

alanında klinik deneyimli ve araştırmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Dr.Öğr. Üyesi

4

1

Eski Türk Edebiyatı, edebiyat bilgi ve

kuramları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Dr.Öğr. Üyesi

4

1

Fotobiyokataliz    yöntemi     ile     pestisit arıtımı ve atık sularda bitkisel arıtım

üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Kimyasal Teknolojiler

Dr.Öğr. Üyesi

4

1

Rreçine     orgonokli kompozitler, grafen esaslı      kompozitler,           ve      triboloji

konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Dr.Öğr.

Üyesi

5

1

Deneysel kornea nevovaskülarizasyonu

ve tedavisi üzerine çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Dr.Öğr. Üyesi

5

1

Yüksek debili av fistüllerde PTFE greftle sirküler daraltma tekniği ile ilgili çalışma

yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Dr.Öğr. Üyesi

4

1

Servikal aks düzleşmesi olan hastaların

MRG ve fizik muayene ile etyolojilerinin belirlenmesi üzerinde çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Dr.Öğr. Üyesi

4

1

Bahçe Bitkilerinde doktora unvanına sahip ve üzümsü meyvelerde akademik

çalışmaları olmak.

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek

Yüksekokulu

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Dr.Öğr. Üyesi

4

1

Veteriner Fakültesinde lisans tamamlamış ve Zootekni Anabilim Dalında doktora

unvanına sahip olmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.08.2018 10:44
Anahtar Kelimeler:
Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiAkademik Personel
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