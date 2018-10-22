Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bingöl Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Bingöl Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 1 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

banner396

Bingöl Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Bingöl Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 1 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:45
Bingöl Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Bingöl Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 1 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanda ''Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.Adayların 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

1. Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Yayın Listesi ile bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

ÖNEMLİ NOT:

  1. Bilim dosyalarının haricinde noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Özgeçmiş, Fotoğraf (2 adet), Askerlik Durum Belgesi ve Hizmet Belgelerini (kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların) içeren ayrı bir dosya başvuru yapılan birime bilim dosyaları ile birlikte teslim edilecektir.
  2. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir.
  3. Adaylar hazırladıkları bilim dosyalarının içerisine Özgeçmiş ve Yayın Listesi ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen Puanlama Tablosunun (ilgili puanlar yazılmış şekilde) bulunduğu 1 adet CD koymaları gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımız 20.10.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olup, son başvuru tarihi 05.11.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadardır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ABD/PROG.

UNVAN

ADET

DER.

AÇIKLAMA

Biyoloji

Zooloji

Profesör

1

1

Biyoloji alanında Doçent unvanı almış olup balık parazitleri üzerine çalışmalar

yapmış olmak.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.10.2018 10:54
Anahtar Kelimeler:
bingöl üniversitesi akademik personel alacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırklareli Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Kırklareli Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Kafkas Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Kafkas Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim