bingöl üniversitesi akademik personel alacak

Bingöl Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 1 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanda ''Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.Adayların 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

1. Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Yayın Listesi ile bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

ÖNEMLİ NOT:

Bilim dosyalarının haricinde noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Özgeçmiş, Fotoğraf (2 adet), Askerlik Durum Belgesi ve Hizmet Belgelerini (kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların) içeren ayrı bir dosya başvuru yapılan birime bilim dosyaları ile birlikte teslim edilecektir. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir. Adaylar hazırladıkları bilim dosyalarının içerisine Özgeçmiş ve Yayın Listesi ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen Puanlama Tablosunun (ilgili puanlar yazılmış şekilde) bulunduğu 1 adet CD koymaları gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımız 20.10.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olup, son başvuru tarihi 05.11.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadardır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ