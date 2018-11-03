Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak!

Bezmialem Vakıf Üniversitesi yayımladığı ilan ile 8 Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'ne aşağıdaki tabloda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitenin web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.