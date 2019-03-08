Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Beykent Üniversitesi Personel İstihdam Edecek!

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 21 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Beykent Üniversitesi Personel İstihdam Edecek!

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 21 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

08 Mart 2019 Cuma 21:04
Beykent Üniversitesi Personel İstihdam Edecek!

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 21 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Yayınlanan ilanda "Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Fen – Edebiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 21 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." ifadelerine yer verildi.

Yayınlanan ilanın detayları şöyle;

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

Fakülte/ Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Sayısı Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik 1 Doçent Fizik
Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) 1 Doçent Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları Tedavisi Anabilim Dalı 1 Doktor
Öğretim Üyesi		 Restoratif Diş Tedavisi
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 2 Doktor
Öğretim Üyesi		 Protetik Diş Tedavisi
Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı 1 Doçent Ticaret Hukuku
İdare Hukuku Anabilim Dalı 1 Doktor Öğretim
Üyesi		 İdare Hukuku
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 1 Doktor Öğretim
Üyesi		 İktisat, Finansal İktisat
Mühendislik -
Mimarlık Fakültesi		 Elektrik - Elektronik Mühendisliği 1 Profesör Elektrik - Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
İç Mimarlık (İngilizce) 1 Doktor Öğretim
Üyesi		 İç Mimarlık, Mimarlık, Mimari Tasarım
İnşaat Mühendisliği 1 Profesör İnşaat Mühendisliği, Ulaştırma
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 1 Profesör Beslenme ve Diyetetik
1 Doçent
1 Doktor
Öğretim Üyesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Profesör Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Tıp-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
1 Doçent Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Tıp-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
1 Doktor
Öğretim Üyesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Tıp-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik 1 Doktor Öğretim Üyesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik
Esasları, Hemşirelikte Yönetim
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 1 Profesör Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 1 Doçent Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 1 Doktor Öğretim
Üyesi

Farmakoloji

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
beykent üniversitesi personel istihdam edecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selçuk Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!...
Selçuk Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!...
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Personel Alımı Yapacak!
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Personel Alımı Yapacak!
Türk-Alman Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor!
Türk-Alman Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim