Beykent Üniversitesi Personel İstihdam Edecek!

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 21 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.
Yayınlanan ilanda "Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Fen – Edebiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 21 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." ifadelerine yer verildi.
Yayınlanan ilanın detayları şöyle;
Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.
Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.
Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.
Duyurulur.
|Fakülte/ Yüksekokul
|Bölüm/Program
|Kadro Sayısı
|Kadro Unvanı
|Uzmanlık Alanı
|Fen-Edebiyat Fakültesi
|Matematik
|1
|Doçent
|Fizik
|Mütercim- Tercümanlık (İngilizce)
|1
|Doçent
|Dünya Dilleri ve Edebiyatları
|Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hastalıkları Tedavisi Anabilim Dalı
|1
|Doktor
Öğretim Üyesi
|Restoratif Diş Tedavisi
|Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
|2
|Doktor
Öğretim Üyesi
|Protetik Diş Tedavisi
|Hukuk Fakültesi
|Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
|1
|Doçent
|Ticaret Hukuku
|İdare Hukuku Anabilim Dalı
|1
|Doktor Öğretim
Üyesi
|İdare Hukuku
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
|1
|Doktor Öğretim
Üyesi
|İktisat, Finansal İktisat
|Mühendislik -
Mimarlık Fakültesi
|Elektrik - Elektronik Mühendisliği
|1
|Profesör
|Elektrik - Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|İç Mimarlık (İngilizce)
|1
|Doktor Öğretim
Üyesi
|İç Mimarlık, Mimarlık, Mimari Tasarım
|İnşaat Mühendisliği
|1
|Profesör
|İnşaat Mühendisliği, Ulaştırma
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Beslenme ve Diyetetik
|1
|Profesör
|Beslenme ve Diyetetik
|1
|Doçent
|1
|Doktor
Öğretim Üyesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|1
|Profesör
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Tıp-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
|1
|Doçent
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Tıp-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
|1
|Doktor
Öğretim Üyesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Tıp-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
|Hemşirelik
|1
|Doktor Öğretim Üyesi
|Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik
Esasları, Hemşirelikte Yönetim
|Tıp Fakültesi
|Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
|1
|Profesör
|Farmakoloji
|Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
|1
|Doçent
|Farmakoloji
|Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
|1
|Doktor Öğretim
Üyesi
|
Farmakoloji
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