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Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bayburt Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden Öğretim Üyesi Alım İlanı yayımladı.

Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bayburt Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden Öğretim Üyesi Alım İlanı yayımladı.

02 Kasım 2018 Cuma 10:25
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bayburt Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden Öğretim Üyesi Alım İlanı yayımladı.

Yayımlanan ilanda ''2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26 maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.11.2018 10:53
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