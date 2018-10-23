bartın üniversitesi akademik personel alacak

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İlköğretim alanında doktora yapmış olmak. Sınıf öğretmenliği alanında fen eğitimi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Bireye uyarlanmış testler üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi Biyoteknoloji Medikal Biyoteknoloji Dr.Öğr. Üyesi 3 1 Kimya alanında doktora yapmış olmak. G ümüş komplekslerinin sentezi ve antikanser aktiviteleri üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi Biyoteknoloji Endüstriyel Mikrobiyal Biyoteknoloji Dr.Öğr. Üyesi 3 1 Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Mikroorganizmaların insan hücreleriyle etkileşimi ve mikrobiyal proteinler üzerine çalışmaları bulunmak.

Bartın Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Teknikleri Profesör 1 1 Peyzaj Mimarlığı alanında doçentlik unvanı almış olmak. Akarsu peyzaj planlaması konusunda çalışmaları bulunmak.

Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Botaniği Profesör 1 1 Orman Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Bitki sistematiği ve tohum bahçeleri konuları üzerine çalışmaları bulunmak.

Bartın Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Doçent 1 1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Kağıt hamuru üretimi üzerine çalışmaları bulunmak.

İİBF İşletme Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 1 Yönetim ve Strateji alanında doçentlik unvanı almış olmak. Stratejik yönetim ve örgütsel davranış konuları üzerine çalışmaları bulunmak.

İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Profesör 1 1 Kamu yönetimi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Türkiye’nin idari yapısı üzerine çalışmaları bulunmak.

İİBF İşletme Muhasebe ve Finansman Doçent 1 1 Muhasebe alanında doçentlik unvanı almış olmak. Muhasebe mesleği konusu üzerine çalışmaları bulunmak.

İİBF İktisat İktisat Tarihi Dr.Öğr. Üyesi 3 1 İktisat alanında doktora yapmış olmak. Eşitsizlik ve emek kuramı üzerine çalışmaları bulunmak.

İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Dr.Öğr. Üyesi 3 1 Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Uzaktan Eğitim Sistemi konusunda çalışmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri (Din Felsefesi) Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Felsefe Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Pragmatizm ve hümanizm alanlarında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Profesör 1 1 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Atık suların arıtılması ve biyolojik arıtım konuları üzerine çalışmaları bulunmak.