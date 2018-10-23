bartın üniversitesi akademik personel alacak

Bartın Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 33 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (Öğretim Üyesi Alım İlanı 2018-06)
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.
- Profesör adayları; başvuru formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 5 (beş) nüshasını elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör adaylarının başvuru formunda “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirmeleri zorunludur.
- Doçent adayları; başvuru formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) ortamında şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
- Doktor öğretim üyesi adayları; başvuru formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) ortamında şahsen veya posta yolu ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
- Müracaat edecek adayların; Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında 1 (bir) adet doldurarak başvuru formu ekinde her sayfası paraflı olarak teslim edilecektir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.
- Müracaat edecek adayların “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir.
- Adayların başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “ Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.
- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” dilekçelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.
- Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır.
- Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
- İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
|
BİRİM
|
BÖLÜM
|
ANABİLİM DALI
|
UNVAN
|
DRC
|
ADET
|
İLAN ŞARTI
|
Edebiyat Fakültesi
|
Arkeoloji
|
Klasik Arkeoloji
|
Doçent
|
1
|
1
|
Arkeoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak. Karadeniz Arkeolojisi üzerine çalışmaları
bulunmak.
|
Edebiyat Fakültesi
|
Çeviribilim
|
Mütercim- Tercümanlık (İngilizce)
|
Dr.Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Mütercim Tercümanlık
(İngilizce) veya İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora
yapmış olmak.
|
Edebiyat Fakültesi
|
Sosyoloji
|
Genel Sosyoloji ve Metodoloji
|
Doçent
|
2
|
1
|
Sosyoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak. Medeniyet epistemolojisi üzerine
çalışmaları bulunmak.
|
Edebiyat Fakültesi
|
Tarih
|
Ortaçağ Tarihi
|
Profesör
|
1
|
1
|
Ortaçağ Tarihi alanında
doçentlik unvanı almış olmak. Endülüs ve Abbasi kültür ve medeniyet tarihi üzerine
çalışmaları bulunmak.
|
Edebiyat Fakültesi
|
Tarih
|
Yakınçağ Tarihi
|
Doçent
|
2
|
1
|
Yakınçağ Tarihi alanında
doçentlik unvanı almış olmak. Osmanlı döneminde karayolu ve demiryolu üzerine çalışmaları bulunmak.
|
Edebiyat Fakültesi
|
Tarih
|
Yakınçağ Tarihi
|
Dr.Öğr. Üyesi
|
1
|
1
|
Tarih alanında doktora yapmış olmak. Osmanlı döneminde kadınların mesleki eğitimi
konusunda çalışmaları bulunmak.
|
Edebiyat Fakültesi
|
Tarih
|
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
|
Doçent
|
2
|
1
|
Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Yakın Dönem Türk tarihi üzerine biyografik
çalışmaları bulunmak.
|
Edebiyat Fakültesi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
Yeni Türk Dili
|
Dr.Öğr. Üyesi
|
4
|
1
|
Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
Marmara Bölgesi Yerli Ağızları üzerine çalışmaları bulunmak.
|
Edebiyat Fakültesi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
Yeni Türk Edebiyatı
|
Doçent
|
1
|
1
|
Yeni Türk Edebiyatı alanında doçentlik unvanı almış olmak. Cumhuriyet sonrası Türk
Edebiyatında şiir ve roman
üzerine çalışmaları bulunmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi
|
Bilgisayar ve
Öğretim Tek. Eğitimi
|
Doçent
|
2
|
1
|
Bilgisayar Öğretim
Teknolojileri Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Ters yüz öğrenme konusu
üzerine çalışmaları bulunmak
|
Eğitim Fakültesi
|
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
|
Türkçe Eğitimi
|
Doçent
|
1
|
1
|
Türk dili bilim alanında
doçentlik unvanı almış olmak.
Türkiye Türkçesi üzerine çalışmaları bulunmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
|
Sosyal Bilgiler Eğitimi
|
Doçent
|
1
|
1
|
Tarih Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Tarih
öğretiminde kadın imajları konusunda çalışmaları
bulunmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi
|
Matematik Eğitimi
|
Doçent
|
3
|
1
|
Matematik Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Pedagojik alan bilgisi ve
geometri öğretimi üzerine çalışmaları bulunmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Güzel Sanatlar Eğitimi
|
Müzik Eğitimi
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
3
|
1
|
Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Okul Öncesi dönemde müzik ve piyano
eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Temel Eğitim
|
Sınıf Eğitimi
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
3
|
1
|
İlköğretim alanında doktora yapmış olmak. Sınıf
öğretmenliği alanında fen eğitimi ile ilgili çalışmaları bulunmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Eğitim Bilimleri
|
Eğitimde Ölçme
ve Değerlendirme
|
Dr. Öğr.
Üyesi
|
1
|
1
|
Bireye uyarlanmış testler
üzerine çalışmaları bulunmak.
|
Fen Fakültesi
|
Biyoteknoloji
|
Medikal Biyoteknoloji
|
Dr.Öğr. Üyesi
|
3
|
1
|
Kimya alanında doktora yapmış olmak. G ümüş komplekslerinin sentezi ve antikanser aktiviteleri
üzerine çalışmaları bulunmak.
|
Fen Fakültesi
|
Biyoteknoloji
|
Endüstriyel Mikrobiyal Biyoteknoloji
|
Dr.Öğr. Üyesi
|
3
|
1
|
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji alanında doktora yapmış olmak.
Mikroorganizmaların insan hücreleriyle etkileşimi ve mikrobiyal proteinler üzerine çalışmaları bulunmak.
|
Bartın Orman Fakültesi
|
Peyzaj Mimarlığı
|
Peyzaj Teknikleri
|
Profesör
|
1
|
1
|
Peyzaj Mimarlığı alanında doçentlik unvanı almış olmak. Akarsu peyzaj planlaması konusunda çalışmaları
bulunmak.
|
Bartın Orman Fakültesi
|
Orman Mühendisliği
|
Orman Botaniği
|
Profesör
|
1
|
1
|
Orman Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Bitki sistematiği ve tohum
bahçeleri konuları üzerine çalışmaları bulunmak.
|
Bartın Orman Fakültesi
|
Orman Endüstri Mühendisliği
|
Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi
|
Doçent
|
1
|
1
|
Orman Endüstri Mühendisliği
alanında doçentlik unvanı almış olmak. Kağıt hamuru üretimi
üzerine çalışmaları bulunmak.
|
İİBF
|
İşletme
|
Yönetim ve Organizasyon
|
Profesör
|
1
|
1
|
Yönetim ve Strateji alanında doçentlik unvanı almış olmak. Stratejik yönetim ve örgütsel davranış konuları üzerine
çalışmaları bulunmak.
|
İİBF
|
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|
Yönetim Bilimleri
|
Profesör
|
1
|
1
|
Kamu yönetimi alanında
doçentlik unvanı almış olmak. Türkiye’nin idari yapısı üzerine çalışmaları bulunmak.
|
İİBF
|
İşletme
|
Muhasebe ve Finansman
|
Doçent
|
1
|
1
|
Muhasebe alanında doçentlik unvanı almış olmak. Muhasebe mesleği konusu üzerine
çalışmaları bulunmak.
|
İİBF
|
İktisat
|
İktisat Tarihi
|
Dr.Öğr. Üyesi
|
3
|
1
|
İktisat alanında doktora yapmış olmak. Eşitsizlik ve emek
kuramı üzerine çalışmaları bulunmak.
|
İİBF
|
Yönetim Bilişim Sistemleri
|
Yönetim Bilişim Sistemleri
|
Dr.Öğr. Üyesi
|
3
|
1
|
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Yüksek Lisans ve
Doktora yapmış olmak. Uzaktan Eğitim Sistemi konusunda
çalışmış olmak.
|
İslami İlimler Fakültesi
|
Felsefe ve Din Bilimleri
|
Din Bilimleri (Din Felsefesi)
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
3
|
1
|
Felsefe Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Pragmatizm ve hümanizm alanlarında
çalışmaları bulunmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
Çevre Mühendisliği
|
Çevre Bilimleri
|
Profesör
|
1
|
1
|
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Atık suların arıtılması ve
biyolojik arıtım konuları üzerine çalışmaları bulunmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
Makine Mühendisliği
|
Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi
|
Dr.Öğr. Üyesi
|
1
|
1
|
Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Yenilenebilir enerji uygulamaları üzerine çalışmaları bulunmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği
|
Malzeme
|
Doçent
|
1
|
1
|
Malzeme ve Metalürji
Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Termal
bariyer kaplamaları üzerine çalışmaları bulunmak.
|
Orman Fakültesi
|
Peyzaj Mimarlığı
|
Peyzaj Teknikleri
|
Doçent
|
1
|
1
|
Peyzaj Mimarlığı alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Peyzaj ekolojisi alanında çalışmaları bulunmak.
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
Hemşirelik
|
İç Hastalıkları Hemşireliği
|
Doçent
|
3
|
1
|
Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Diyabetliler üzerine
çalışmaları bulunmak.
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
Hemşirelik
|
Halk Sağlığı Hemşireliği
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
3
|
1
|
Halk Sağlığı Hemşireliği
alanında doktora yapmış olmak.
Semptom yönetimi üzerine çalışmaları bulunmak.