Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Üyesi) Alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 14 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) alımı yapacağını duyurdu.
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin dpb.gov.tr adresi üzerinden yayımlanan ilanında ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.'' ifadelerine yer verildi.
1)DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:
Doçent kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan doçent adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri;
-
2 adet fotoğraf,
-
Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,
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Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,
-
Doçentlik Belgesinin onaylı örneği,
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Yabancı Dil Belgesi
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Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten),
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Adli Sicil Kaydı,
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Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
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Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
-
Özgeçmiş,
-
Yayın listesi,
-
Bilimsel çalışma ve yayınlarını,
kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
2)DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI:
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirten dilekçelerine ekleyecekleri;
-
2 adet fotoğraf,
-
Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,
-
Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,
-
Yabancı Dil Belgesi
-
Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten),
-
Adli Sicil Kaydı,
-
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
-
Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
-
Özgeçmiş,
-
Yayın listesi,
-
Bilimsel çalışma ve yayınlar,
kapsayan dosyalarını 4 takım halinde ilgili Birime şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
-
Adayların başvurusunu ilan edilen başvuru formu ile yapması gerekmektedir.
-
İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
-
Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
NOT: Adaylar isterlerse, belgelerini ve yayın listelerini yazılı olarak teslim etmek kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel çalışma ve yayınlarını (makale, tez, kitap vs.) istenilen takım adedi kadar PDF formatında elektronik ortamda (CD, DVD) verebilirler.
Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.
Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. Duyurulur.
İlan: 17.10.2018 tarihli ve 30568 sayılı Resmi Gazete Başvuru Başlangıç: 17.10.2018
Başvuru Bitiş: 31.10.2018
|
Birim
|
Bölüm
|
Anabilim Dalı / Program
|
Unvanı
|
Adet
|
Derece
|
Açıklama
|
Ömer Seyfettin
Uygulamalı Bilimler Fak.
|
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl.
|
Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD
|
Doçent
|
1
|
1
|
Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış, Örgütsel Davranış ve Psikolojik Sermaye konularında çalışmaları olmak
|
Ömer Seyfettin
Uygulamalı Bilimler Fak.
|
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl.
|
Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD
|
Doçent
|
1
|
3
|
Doçentliğini Pazarlama alanında almış, Pazarlama, Marka ve Tüketim konularında çalışmaları olmak
|
Ömer Seyfettin
Uygulamalı Bilimler Fak.
|
Yönetim Bilişim Sistemleri Böl.
|
Yönetim Bilişim Sistemleri ABD
|
Doçent
|
1
|
2
|
Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış, Örgüt Teorisi ve Kurumsal Yönetim konularında çalışmaları olmak
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
|
Ekonometri Böl.
|
Yöneylem ABD
|
Doçent
|
1
|
1
|
Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanında almış, İstatistiksel Veri Analizi ve Ulaştırma konularında çalışmaları olmak
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
|
İktisat Böl.
|
İktisat Politikası ABD
|
Doçent
|
1
|
3
|
Doçentliğini Makro İktisat alanında almış, İktisadi Büyüme, Enerji ve Çevre konularında çalışmaları olmak
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
|
Maliye Böl.
|
Bütçe ve Mali Planlama ABD
|
Doçent
|
1
|
1
|
Doçentliğini Maliye alanında almış, Bütçe ve Mali Planlama ve Sağlık Harcamaları konularında çalışmaları olmak
|
Bandırma MYO
|
Dış Ticaret Böl.
|
Dış Ticaret Pr.
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
1
|
4
|
Doktorasını Matematik alanında yapmış, Diferansiyel Denklemler, Konveks Fonksiyonlar ve İntegral Eşitsizlikler
konularında çalışmaları olmak
|
Denizcilik Fak.
|
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Böl.
|
Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları ABD
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
1
|
5
|
Doktorasını Ekonometri alanında yapmış, Verilerin İstatistiksel Analizi ve ISO Standartları konularında çalışmaları olmak
|
Denizcilik Fakültesi
|
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Böl.
|
Gemi Makineleri ABD
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
1
|
2
|
Doktorasını Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında yapmış, Gemi Misyonları ve Yapay Sinir Ağları konularında çalışmaları olmak
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|
Sosyoloji Böl.
|
Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
1
|
3
|
Doktorasını Sosyoloji alanında yapmış, Sağlık ve Refah konularında çalışmaları olmak
|
İnsan ve Toplum Bilimleri
Fak.
|
Tarih Böl.
|
Ortaçağ Tarihi ABD
|
Dr. Öğr.
Üyesi
|
1
|
3
|
Doktorasını Ortaçağ Tarihi alanında yapmış, Anadolu Beylikleri
konusunda çalışmaları olmak
|
Manyas MYO
|
Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Böl.
|
Sosyal Hizmetler Pr.
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
1
|
4
|
Doktorasını Sosyoloji alanında yapmış, Yerel Yönetimler ve Nüfus konularında çalışmaları olmak
|
Sağlık Bilimleri Fak.
|
Hemşirelik Böl.
|
İç Hastalıkları Hemşireliği ABD
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
1
|
1
|
Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış, Kardiyoloji Hemşireliği konusunda çalışmaları olmak
|
Sağlık Bilimleri Fak.
|
Sosyal Hizmet Böl.
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
1
|
3
|
Doktorasını Sosyal Hizmet veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Alanında yapmış, Sosyal Yardımlar ve Refah konularında çalışmaları olmak